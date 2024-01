Eine unschöne Hinterlassenschaft haben vier Jugendliche am Silvesterabend an der Mittelschule in Lindau verursacht. Laut Polizeibericht hielten sich gegen 22 Uhr vier Jugendliche am ZUP auf, laut einem Zeugen waren sie stark alkoholisiert.

Kurz bevor sie die Örtlichkeit nach rund einer Stunde verließen, besprühte einer von ihnen mit Sprühfarbe die Glasfront zur angrenzenden Mittelschule. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08382/9100 entgegen.