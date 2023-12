Der Lindauer Polizei ist verspätet eine Körperverletzung angezeigt worden. Der Geschädigte, ein 45-Jähriger aus Sigmarszell, gab an, dass er am Uferweg in Lindau nahe der Freien Schule am Freitag, 15. Dezember, gegen 22 Uhr, von mehreren Jugendlichen angesprochen worden sei.

Im Gespräch hätte er unvermittelt von einem der Gesprächspartner einen Schlag auf die Nase bekommen. Der Unbekannte sei daraufhin geflüchtet. Die anderen Personen vor Ort gaben gegenüber dem Mann an, dass sie den Täter nicht kennen würden.

Angreifer vermutlich zwischen 18 und 20 Jahre alt

Der Sigmarszeller rief zunächst keine Polizei, bemerkte aber im Laufe des weiteren Abends, dass seine Nase gebrochen war. Aus diesem Grund entschied er sich, den Vorfall doch bei der Polizei anzuzeigen.

Vom Täter liegt keine Beschreibung vor. Lediglich das Alter des jungen Mannes konnte der 45-Jährige mit etwa 18 bis 20 Jahren angeben.

Die Gruppe, mit der sich der Geschädigte unterhalten hatte, bestand nach seinen Angaben offenbar aus zehn Personen. Wer den Vorfall beobachtet hat, möge sich bei der Polizeiinspektion Lindau melden, Telefon 08382/ 91 00.