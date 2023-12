Lindau

Jugendliche beschmieren Stadiontribüne

Lindau / Lesedauer: 1 min

Der Platzwart des Lindauer Fußballstadions in der Reutiner Straße her der Polizeiinspektion Lindau am Montagabend gegen 19. 30 Uhr gemeldet, dass sich mehrere Jugendliche auf der Tribüne im Stadion aufhalten.

Veröffentlicht: 12.12.2023, 12:44 Von: Lindauer Zeitung