Während die CSU feiert und die AfD sich über ihr gutes Wahlergebnis freut, gibt es im Kampf um Platz zwei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die FDP ist der große Verlierer am Abend. Hier sind die ersten Reaktionen.

„Ich freue mich sehr“, kommentiert Eric Beißwenger (CSU) seinen Wiedereinzug in den Landtag. „Mit dem Ergebnis kann ich zufrieden sein“, sagt er. Schließlich sei das der einzige Stimmkreis, in dem vier amtierende Abgeordnete gegeneinander antreten.

„Das war schon eine Herausforderung.“ Der Wahlkampf sei auch auf Landesebene schwer gewesen. Warum die CSU im Land Stimmen verloren habe, müsse in Ruhe analysiert werden. Früher habe es aber keine Konkurrenz von AfD und Freien Wählern gegeben.

Grüne verlieren Stimmen

Thomas Gehring verfolgte die Ergebnisse in München im Landtag. Zum Jubeln war ihm nicht zumute, denn noch zitterte er, auf welcher Position die Grünen im Land landen. Zweiter zu werden, wäre für Thomas Gehring ein wichtiges „Zeichen der Demokratie“.

Empfohlene Artikel Landtagswahl Bayern 2023 Eric Beißwenger ist wieder direkt in den Landtag gewählt q Region Lindau

Auch wenn die Grünen Verluste hinnehmen mussten: „Es ist das zweitbeste Ergebnis, das wir je in Bayern hatten“, stellte Gehring klar. Und das trotz der „Kampagne gegen uns“ und dem „Gegenwind aus Berlin“. „Der Wahlkampf war ganz stark von der Bundespolitik geprägt“, sagt Thomas Gehring, der 2018 ein sensationelles Ergebnis mit 23 Prozent der Erststimmen einfahren konnte. Nun muss er auch in seinem Stimmkreis Verluste hinnehmen.

AfD-Ergebnis ist „beängstigend“

Ulrike Müller ist mit dem Ergebnis der Freien Wähler mehr als zufrieden. „Das ist eine enorme Leistung, auch weil wir solche Zugewinne machen“, sagt Müller. Müller ist am Abend bei dem Erststimmen-Ergebnis hinter Eric Beißwenger (CSU) vermutlich zweite Gewinnerin. „Darauf kann ich stolz sein“, sagt sie. Müller rechnet damit, in den Landtag einzuziehen. Sie hofft, dass fünf bis sechs Leute ihrer Partei einen Platz bekommen.

Empfohlene Artikel Fast alle Ergebnisse sind da Landtagswahl in Bayern: So haben Stadt und Gemeinden gewählt q Region Lindau

„Beängstigend“ findet es Ulrike Müller, dass die AfD landesweit vor den Freien Wählern liegt. Für sie sei das Ansporn mit den Menschen zu reden, ihnen Zusammenhänge zu erklären und Politik transparent zu machen. Dass ihre Partei im hiesigen Wahlkreis vermutlich auf Platz zwei landet, freut Müller besonders.

AfD ist zweistärkste Kraft

Uwe Schweizer, Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Lindau, Sonthofen, erreicht man am Sonntagabend im Auto. Er war als Wahlbeobachter unterwegs und fährt noch Wahlkreise ab, berichtet er. Über das Ergebnis der AfD in Bayern freut er sich. „Es ist schön, dass die Bürger aufgewacht sind“, sagt er. „Das zeigt, dass es klemmt in Deutschland und dass etwas getan werden muss.“

Bayernweit ist die AfD gegen 21 Uhr laut Hochrechnungen zweitstärkste Partei. „Mit diesem guten Ergebnis habe ich nicht gerechnet“, sagt er. Schweizer liegt mit dem Erststimmen-Ergebnis vor den Zweitstimmen im hiesigen Wahlkreis. Es sei schön, dass die Leute ihm Vertrauen schenken. Er werde alles tun, um den Auftrag der Wähler zu erfüllen.

„Als bayerischer Sozialdemokrat ist man es gewohnt, Niederlagen einzustecken“, sagt SPD-Kandidat Markus Kubatschka. Diesmal fällt sie besonders hart aus. Schließlich hat die Bayern-SPD ihr bisher schlechtestes Ergebnis eingefahren. Kubatschka macht dafür vor allem die Bundespolitik verantwortlich.

„Wir haben keine schlechten Themen gehabt, doch sie wurden durch Bundesthemen überlagert“, sagt er. Die SPD sei mit ihren Themen beim Wähler „nicht gut durchgedrungen“. Sein Erststimmen-Ergebnis liegt etwas über den Zweitstimmen in seinem Stimmkreis. „Ich habe mir schon mehr erhofft“, sagt er.

Schlechtes Ergebnis der FDP wegen der Ampelregierung

„Wir sind sicher raus“, sagt Dominik Spitzer zwei Stunden nachdem die Wahllokale geschlossen haben. Der FDP-Kandidat ist enttäuscht, dass seine Partei im Gegensatz zur Wahl 2018 nicht den Sprung in den Landtag geschafft hat.

Die FDP bleibt im Land unter der Fünf-Prozent-Hürde. Spitzer glaubt, dass das schlechte Ergebnis der FDP mit der Ampelregierung zusammenhängt. „Die Leute sind unzufrieden mit der aktuellen Regierung“, sagt der Politiker.

Auch mit seinem Erststimmen-Ergebnis ist Spitzer nicht zufrieden. „An die fünf Prozent ranzukommen, wäre ein Trostpflaster gewesen.“ Als Mediziner, der für Gesundheitspolitik steht, sei er mit seinen Themen in diesem Wahlkampf untergegangen. „Da ging es um ganz andere Themen.“