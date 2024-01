Journalist trifft Journalistin

Wolfgang Heim, Radio-Journalist und langjähriger Leute-Moderator, trifft am Dienstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr im Zuschauerraum der Marionettenoper im Theater Lindau Susanne Glass, Redaktionsleiterin für Ausland und politischen Hintergrund des Bayerischen Rundfunks (BR).

Das neue Format der Talk-Reihe, das laut Ankündigung auf begeisterte Resonanz beim Publikum stieß, hat einen festen Platz im Lindauer Theaterprogramm gefunden. Es geht darum, viele unterschiedliche Menschen, ihr Leben und Wirken kennenzulernen und das auf jene lockere Art und Weise, die Wolfgang Heims „Spezialität“ ist.

Susanne Glass verantwortet beim Bayerischen Rundfunk in München TV-, Radio- sowie Online-Formate betreffend Ausland und politischen Hintergrund im BR/ARD. Von 2016 bis 2021 war sie als Studioleiterin und Chefkorrespondentin im ARD-Studio Tel Aviv zuständig für Israel und die palästinensischen Gebiete. Zuvor berichtete sie seit 1999 (Beginn des Kosovo-Krieges) als ARD-Korrespondentin (Radio und Fernsehen) für das Studio Wien über Österreich und Südosteuropa. Im Februar 2014 übernahm sie dort die Studioleitung.

Sie hat einen Lehrauftrag im Fach Medienwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz. 2020 organisierte sie ehrenamtlich gemeinsam mit der israelischen Start-Up-Unternehmerin Jenny Havemann den ersten israelisch-europäischen Medien-Summit in Tel Aviv, der aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie, als eine der ersten internationalen und hochkarätig besetzten Veranstaltungen virtuell durchgeführt wurde.

Susanne Glass ist Autorin diverser Bücher, unter anderem „Schwestern der Revolution“ (Herbig, 2015) und „Grenzerfahrung - vom Balkan-Krieg zur Flüchtlingskrise“ (Herbig, 2016). Derzeit schreibt sie ein Buch über Ihre Nahost-Erfahrungen.

Wolfgang Heim war bis zum Sommer 2022 Redakteur und Moderator beim SWR in Stuttgart. Er kommt in über 30 Jahren auf mehr als 3000 Leute-Sendungen. Heim begann als Reporter in den frühen 80er-Jahren bei der SDR-Jugendsendung Point, moderierte viele Jahre Aktuell-Sendungen, traf im Podcast „Erzähl mir was Neues“ vollkommen unvorbereitete Gäste, mit denen er aus dem Stand lange Gespräche aufzeichnete. Seit September 2022 präsentiert er einen wöchentlichen Sonntags-Talk als Host im Micky-Beisenherz-Podcast „Apokalypse und Filterkaffee“.

Karten kosten 19 Euro (ermäßigt 15 Euro).