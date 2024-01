Johannes Kiefer startet bei den württembergischen Meisterschaften

Zum Jahreswechsel haben in Biberach die Schach-Bezirksjugendeinzelmeisterschaften stattgefunden. Bei sechs verschiedenen Altersklassen waren auch drei Lindauer Nachwuchsspieler durch ihre Ergebnisse bei den Kreismeisterschaften qualifiziert. Gespielt wurden fünf Runden nach Schweizer System, einem verfeinerten K.o.-System, bei dem immer punktgleiche Spieler aufeinandertreffen. Die beiden Ersten jeder Klasse sind für die württembergischen Meisterschaften startberechtigt.

In der Klasse U10 war Karim Saiaf vom Schachclub Lindau am Start. Er erreichte in Biberach zwei Punkte und Platz acht. Die gleiche Platzierung gab es für Nikita Pavlov in der Klasse U14. Beide knüpften damit nicht an die Leistungen der Kreismeisterschaften mit Pokalgewinnen an und verbuchten das Turnier unter der Rubrik Erfahrung.

Entscheidung im Blitzschach

Besser lief es für den Lindauer Johannes Kiefer in der am stärksten besetzten Klasse U18: Von Beginn an setzten sich drei Spieler vom Feld ab und machten die beiden ersten Plätze unter sich aus. Letztlich setzte sich Oliver Maletic vom SV Friedrichshafen knapp als Erster und oberschwäbischer Meister durch. Kiefer und der Ulmer Linus Kirscher folgten punktgleich - der Vizemeister musste im Blitzschach ermittelt werden. Nach zwei Unentschieden gewann Kiefer schließlich den direkten Vergleich in der dritten Partie und darf nun bei den württembergischen Jugendeinzelmeisterschaften starten.

Dieser Erfolg wiegt laut Mitteilung des Schachclubs Lindau doppelt, da er auch im nächsten Jahr noch in der gleichen Klasse startberechtigt ist und die Titelkämpfe günstigerweise Ostern 2024 in Lindau stattfinden.

Den Heimvorteil wusste Kiefer schon einmal zu nutzen. Im November des vergangenen Jahres gewann er im Bodensee-Gymnasium unangefochten eine Runde nach der anderen und somit auch das A-Turnier.