Johann Hechelmann ist Allgäuer Meister im Slalom

Für die jungen Athleten des Westallgäuer Regionalteams und Trainer Herbert Hörburger standen am vergangenen Wochenende zwei weitere Rennen des Lena-Weiss-Cups auf dem Terminplan. Mit Johann Hechelmann gewann ein Rennläufer des SCB Lindau den begehrten Titel des Allgäuer Meisters.

Das extrem warme Frühlingswetter und die widrigen Schneeverhältnisse machten es den Organisatoren vom Stützpunkt Ostallgäu-Außerfern jedoch nicht einfach. Der für Samstag am Spieserlift Unterjoch geplante Riesenslalom musste aufgrund von Schneemangel abgesagt werden. Ersatzweise wurde stattdessen das achte und letzte Rennen der Lena-Weiss-Serie vorverlegt und am Allgäuer Trainingszentrum am Oberjoch als Slalom abgehalten. Der steile und leicht hängende Parcours war sehr anspruchsvoll und stellte eine große Herausforderung an die jungen Skifahrer dar, sodass es zu zahlreichen Ausfällen kam.

Mehrere Podestplätze

Die Athleten aus dem Westallgäu haben trotzdem sehr gute Platzierungen eingefahren. Johannes Waltner (SC Steibis-Aach) sicherte sich nach einem sehr starken zweiten Durchgang den ersten Platz der U14 männlich. Bei der U16 männlich gingen mit David Ortlieb (SC Lindenberg) auf Platz eins und Johann Hechelmann (SCB Lindau) auf Platz drei gleich zwei Stockerlplätze ins Westallgäu.

Weitere Top-10-Ergebnisse erzielten Benno Ullrich (SC Scheidegg) mit Platz acht, Jann Fink (TSV Gestratz) mit Platz zehn, Maya Mund (ESV Lindau) mit Platz sechs, Leni Straub (TSV Heimenkirch) mit Platz acht, Lea Bauer (SCB Lindau) mit Platz vier und Maxima Wießner (SCB Lindau) mit Platz sieben.

Auch am Sonntag fuhr Herbert Hörburger mit seinen Athleten noch einmal zum Allgäuer Trainingszentrum am Oberjoch, um dort wichtige Punkte für den Lena-Weiss-Cup zu sammeln. Gleichzeitig wurde der schwierige Slalom am zweiten Renntag als Allgäuer Meisterschaft gewertet. Aufgrund der zu erwartenden warmen Temperaturen startete das Rennen eine halbe Stunde früher, wodurch es den Organisatoren gelang, allen Rennfahrern eine gute Piste zu bieten.

Sehr erfolgreich war Johann Hechelmann vom SCB Lindau. Er siegte dicht gefolgt von Johannes Waltner (SC Steibis-Aach) und Anton Ettensperger (SC Oberstdorf) und krönte sich damit zum Allgäuer Meister. Für Waltner bedeutete das gleichzeitig wieder den ersten Platz in der U14 männlich. Allgäuer Meisterin wurde Leni Haller (SC Oberstdorf). Sie verwies Fiona Schatz (SC Oberstdorf) und Marlene Gramlich (SC Oberstdorf) auf die Plätze zwei und drei.

Lindauerin Lea Bauer holt sich Rang vier

Auch die Nachwuchsläufer unter Trainer Herbert Hörburger zeigten am Sonntag eine überzeugende Leistung. Korbinian Waltner (SC Steibis-Aach) erreichte als jüngerer Jahrgang den fünften Platz in der U14 männlich. Lea Bauer (SCB Lindau) holte sich auch dieses Mal den vierten Platz in der U16 weiblich.

Unter die Top 10 schafften es vom Regionalteam Westallgäu am Sonntag zudem Linn Bauer (SCB Lindau) mit Platz neun, Jann Fink (TSV Gestratz) mit Platz acht, Anton Göttlicher (TSV Gestratz) mit Platz zehn, Lilly Straub (TSV Heimenkirch) mit Platz sieben, Maxima Wießner (SCB Lindau) mit Platz zehn und Luca Mund (ESV Lindau) mit Platz neun.