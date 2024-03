Jörg Spennemann übernimmt den Bereich „Jugend, Soziales und Migration“

Im Landratsamt Lindau gibt es einen Wechsel in der Führungsriege. Jörg Spennemann übernimmt den Geschäftsbereich „Jugend, Soziales und Migration“, den Carina Seiler bisher geleitet hatte und die das Landratsamt Lindau zum 29. Februar verlassen hat. Der Jurist ist bereits seit dem 1. März im Landratsamt beschäftigt. Landrat Elmar Stegmann begrüßte Jörg Spennemann bei einem Kennenlerngespräch im Landratsamt und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit: „Mit Spennemann haben wir eine kompetente Führungskraft mit viel Berufserfahrung gewinnen können.“

Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft absolvierte Spennemann sein Referendariat am Landgericht Koblenz. Die zweite Juristische Staatsprüfung erfolgte im Jahr 2001 in Rheinland-Pfalz. Daraufhin folgten die Dienststellen; Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, die Bayerische Staatsoper, die Landesanwaltschaft Bayern sowie mehrfach das Landratsamt in München, wo er den Geschäftsbereich „Bauen, Sicherheit, Kommunales, Verbraucher- und Umweltschutz, Veterinäramt, Gutachterausschuss“ leitete.

Mit der Leitung des Geschäftsbereichs „Jugend, Soziales und Migration“ übernimmt Spennemann große Gesamtverantwortung für ein breites und anspruchsvolles Aufgabenfeld, welches auch durch die anhaltende Flüchtlingsthematik bestimmt ist. Der Fachbereich Aufnahme von Asylsuchenden ist hierbei genauso gefordert wie der Fachbereich Jugend und Familie sowie Ausländer und Personenstandswesen. „Ich bin gespannt auf die Aufgaben, die mich als Leiter des Geschäftsbereiches ,Jugend, Soziales und Migration’ betreffen und freue mich auf die damit verbundenen vielfältigen Kontakte im Landkreis“, so Jörg Spennemann.