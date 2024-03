Nach drei gemeinsamen Jahren wird Jörg Lützelberger nach dem Ende der aktuellen Saison seinen Posten als Cheftrainer des Handball-Drittligisten HSG Konstanz abgeben. Eine schwierige Entscheidung, wie der EHF-Mastercoach betont und eine, von der er aktuell noch nicht wisse, ob es die richtige ist. Sein Nachfolger wird wird EHF-Mastercoach Vitor Baricelli, der aktuelle Co-Trainer von Lützelberger und Cheftrainer der U21. Der 27 Jahre alte Brasilianer erhält einen ligaunabhängig gültigen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026. Ihm als Co-Trainer wird A-Lizenz-Inhaber Daniel Eblen zur Seite stehen, der bis 2021 18 Jahre lang die Geschicke der ersten Mannschaft geleitet hatte.

„Ich weiß nicht, ob ich eine befriedigende Antwort geben kann“, sucht Lützelberger noch nach den richtigen Worten, um seine Entscheidung, die HSG Konstanz im Sommer zu verlassen, zu begründen. Wer um seine Eloquenz weiß, kann daran erkennen, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen ist. Fest steht: Bei der Entscheidung für die HSG mit der Zusage, im Juli 2021 das Erbe von Daniel Eblen anzutreten, war der Plan laut Vereinsbericht zunächst ein anderer und die Zusammenarbeit für ein Jahr vereinbart. Doch es kam anders. Weil Lützelberger und die HSG, so hatte der 38-Jährige zu seinem Amtsantritt treffend formuliert, „ein Match ist.“ Über zweieinhalb Jahre später meint er: „Das ist es immer noch. Ich habe dreimal nicht der Versuchung widerstehen können. Deshalb ist die aktuelle Entscheidung aus vielen Gründen auch nicht logisch.“

HSG Konstanz führt die Drittligatabelle an

In seiner ersten Saison mit der HSG führte der Ex-Bundesligaprofi die HSG zum direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga, aktuell ist sie, mit 31:7 Punkten und auf Tabellenrang eins in der 3. Liga platziert, aussichtsreich im Rennen um die erneute direkte Rückkehr in die laut HSG-Mitteilung „stärkste zweite Liga der Welt“ - am Samstag schlug Konstanz den HC Erlangen II mit 37:29. Trotz des Zweitliga-Abstieges im Jahr 2023 beschreibt der Verein die Zusammenarbeit als „überaus erfolgreich“.

Der in Lindau wohnhafte Trainer schuf wichtige Strukturen im Verein, entwickelte ein mannschaftsübergreifendes Konzept für den Jugendbereich und forcierte dessen enge Verzahnung bis in die erste Mannschaft. Lützelberger führte Apps zum digitalen Austausch nicht nur zwischen Trainern und Spielern der ersten Mannschaft ein, sondern auch als Austauschplattform zwischen den Trainern des gesamten Vereins und legte Wert auf eine hohe Durchlässigkeit und Förderung der Talente etwa in extra Torwart- und Positionsworkshops sowie regelmäßigen Meetings und Schulungen.

Für Geschäftsführer André Melchert gilt es, auch wenn die erfolgreiche Zusammenarbeit noch nicht beendet ist, „einfach Danke zu sagen. Was Dani Eblen zuvor in 18 Jahren aufgebaut hat, hat er hervorragend weitergeführt - und sich dabei nicht nur auf die erste Mannschaft beschränkt.“ So habe man von seinem großen Erfahrungsschatz unter anderem aus Gummersbach profitiert. Ein eigener Kraftraum konnte in dieser Zeit ebenfalls in der Schänzle-Sporthalle installiert und in Betrieb genommen werden.

Es gab keinen Grund nicht zu verlängern. Die Arbeit mit dem Team und den Menschen bei und um die HSG macht mir weiter wahnsinnig viel Spaß. Jörg Lützelberger

Ob der Abschied im Sommer die richtige Entscheidung sei, müsse Lützelberger daher erst noch für sich beantworten, beziehungsweise die Zukunft werde sie geben. „Am Ende“, erklärt er, „bleibt aber das Gefühl, dass ich einen neuen Schwerpunkt und Fokus suchen möchte. Ich weiß noch nicht, was das ist.“ Angebote aus der 2. Bundesliga hat er bereits abgelehnt. „Es gab keinen Grund, nicht zu verlängern. Die Arbeit mit dem Team und den Menschen bei und um die HSG macht mir weiter wahnsinnig viel Spaß“, so der in Suhl geborene ehemalige Abwehrspezialist und Kreisläufer.

In Lindau hat seine Familie mit seinen beiden Söhnen einen festen Punkt, der bestehen bleiben soll. Den hohen Aufwand für die tägliche Arbeit in Konstanz hat er dafür gerne in Kauf genommen, „maximal unterstützt von der Familie“, wie er betont. Allerdings kamen pro Woche 14 bis 18 Stunden an Autofahrt zur eigentlichen Arbeit hinzu. Was nach der Saison 2023/2024 kommt, könne er noch nicht sagen. Aber: Im Sommer ist statt harter Vorbereitung auf die neue Spielzeit erst einmal eine größere Reise mit seiner Familie der große Wunsch des zweifachen Familienvaters und dreifachen Europapokalgewinners, der sich seit 2023 auch verstärkt beim TSV Lindau einbrachte und dort einen gehörigen Anteil an der positiven Entwicklung des Handballteams in seiner Wahlheimat hat. Der TSV steht als Aufsteiger in der Bezirksklasse auf dem vierten Tabellenplatz.

„Die HSG wird einen großen Platz in meinem Herzen einnehmen. Ich hatte bislang fantastische Erlebnisse mit der HSG und habe sehr viel gelernt. Ich werde weiter ein Auge auf den Verein und die Mannschaft haben“, betont Lützelberger.