Die Lindauer Arbeitsagentur und das Jobcenter Lindau bieten am Mittwoch, 28.Februar, im Sparkassensaal eine Jobbörse an, die sich an Geflüchtete auf Arbeitssuche richtet wie auch an alle anderen Menschen aus dem Kreis Lindau, die eine neue Arbeitsstelle anstreben.

(Foto: Christian Flemming )