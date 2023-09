Das Restaurant in der Bodenseeloge wird öffentlich. Die Stadträte gaben ihr Okay, damit die Einrichtung wirtschaftlicher betrieben werden kann. Sie machten im Bauausschuss aber klar, dass dies ihr letztes Zugeständnis sein wird ‐ und dass Skepsis bleibt.

Die Bodensee Wohnservice GmbH, Betreiber der Senioreneinrichtung auf dem Schönbühl, verspricht sich von der Öffnung des Restaurants eine höhere Rentabilität, verbesserte Arbeitsabläufe und eine Erleichterung bei der Gewinnung von Personal. Dadurch könne „das Angebot für die Bewohner in vollem Umfang und auf einem hohen Niveau gewährleistet“ werden, heißt es in ihren Erläuterungen zum Bauantrag.

In der Sitzungsvorlage für den Bauausschuss stand, „dass die Betreiber (BWS) deutlich gemacht haben, dass sie die Öffnung als Weg aus der Krise ansehen“. Dass es in der Seniorenresidenz am Schönbühl „Handlungsbedarf“ gibt, wie Bauamtschef Kay Koschka in der Sitzung am Donnerstag sagte, sei bei der Besichtigung deutlich geworden. „Wir haben gesehen, wie es da aussieht.“

Vorgänge weiter „kritisch beobachten“

Das Stadtbauamt empfahl daher, der Nutzungsänderung zuzustimmen, um den weiteren Betrieb von Altenwohnungen zu ermöglichen. Voraussetzung war allerdings, dass die Eigentümervertretung vorab eine Verpflichtungserklärung abgibt, dass sie weder Ferienwohnungen noch eine andere „beherbergungsähnliche Nutzung“ vornimmt. Die liege inzwischen vor, so Koschka.

Er hoffe, dass die Einrichtung am Schönbühl dadurch „stabilisiert“ werde, stellte aber klar: „Mehr können wir da nicht machen.“ Denn der Bebauungsplan macht mit der Zweckbestimmung „Schulungs- und geriatrische Wohneinrichtung“ eindeutige Vorgaben.

Angelika Rundel (SPD) steht der Öffnung des Restaurants kritisch gegenüber. Es werde damit „sukzessive ein Weg gesucht, den Bebauungsplan zu unterwandern“. Sie empfahl, die Vorgänge in der Bodenseeloge „kritisch weiter zu beobachten“.

Das sahen die meisten Stadträte so, wollten den Betreibern aber dennoch eine Chance geben, das Unternehmen wirtschaftlicher aufstellen zu können. Am Ende stimmte nur Gerhard Fehrer (SPD) gegen die Öffnung des Restaurants. „Das ist der Anfang vom Ausstieg“, sagte er. Da sei es die „ehrlichere Variante, gleich ein Hotel zu beantragen“.