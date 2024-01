Jeder kann und muss etwas für die Demokratie tun

Selten war ein Theaterstück derart hochaktuell wie „Hannah Arendt auf der Bühne“, das das Agora-Theater dreimal auf die Hinterbühne des Lindauer Stadttheaters gebracht hat. Denn es ruft jeden auf, etwas für die Demokratie zu tun.

Hunderttausende raffen sich in diesen Tagen in ganz Deutschland auf, um gegen Rechts auf die Straße zu gehen. Sie wagen sich aus der schweigenden Mehrheit und raffen sich auf, weil sie die Demokratie gefährdet sehen. Dass sie dabei der großen Philosophin und politischen Theoretikern Hannah Arendt folgen, ist den allermeisten sicher nicht bewusst.

Anders den Theatergängern in Lindau, die am Dienstag oder Mittwoch eine der Vorstellungen im Stadttheater gesehen haben. Denn das Agora-Theater - das Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - arbeitet in dem von Ania Michaelis und Felix Ensslin nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Marion Muller-Colard geschriebenen Stück genau das heraus: Jeder hätte etwas tun können, damit die Nazis nichts an die Macht kommen. Und heute kann jeder etwas tun, damit das nie wieder passiert.

Karen Bentfeld, Ninon Perez, Roland Schumacher, Wellington Barros und Céline Leuchter schaffen es tatsächlich, die Denkwelt der jüdischen Philosophin Arendt so zusammenzufassen, dass dies auch die Schüler ab zehn Jahren verstehen, für die es zwei eigene Vorstellungen gab. Aber auch die in der Mehrzahl grauhaarigen Zuschauer am Dienstagabend waren zumeist begeistert.

Denn die erfahrene Hannah und die sehr junge Hannah erklären dem Fuchs, dass der Wolf nur dann nicht kommt, wenn wir alle uns aus dem Haus trauen und auf allen Plätzen unsere Meinung vertreten. Nur wenn wir die Freiheit verteidigen, werden wir frei bleiben. Wenn wir uns in die scheinbar heimelige vier Wände zurückziehen, dann überlassen wir dem Wolf das Feld. Und dann ändert der die Regeln bis hin zum „Du sollst töten!“

Das darf - zumal in unserem Land - nie wieder passieren. Das hat Hannah Arendt gedacht, gewusst und aufgeschrieben. Und das leben gerade ganz viele Menschen, ohne diese herausragende Frau überhaupt zu kennen.