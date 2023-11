Regen, Sturm und Windböen: Die Wetterprognosen für das Jahrmarkt-Wochenende haben nichts Gutes versprochen. Der große Sturm blieb aber aus ‐ und so kamen trotz des Regens viele Besucher auf die Insel.

Wer am Montag noch etwas Zeit oder sogar frei hatte, hatte Glück: Denn der letzte Jahrmarkt-Tag war wettermäßig der beste. Immer mal wieder kämpfte sich die Sonne durch die Wolken. Arnold Weiner, Leiter des Stadtmarketings, hätte sich zwar gefreut, wenn der Regen am Sonntag- oder Samstagnachmittag auch mal aufgehört hätte. Sein Resümee ist aber dennoch positiv: „Es waren viele Gäste da.“

1 von 21

Dieser Meinung sind auch Krämer und Schausteller. Dominik Merz, der in der Maximilianstraße das Wochenende über Gewürze, Liköre und Schnaps verkauft hat, stellt keinen Einbruch der Verkaufszahlen fest. „Es waren so viele Leute da wie immer“, sagt er.

Absperrung war nicht nötig

„Das schlechte Wetter schreckt die Leute nicht ab“, glaubt auch Mark Schulz, der ein Fahrgeschäft am Bahnhof betreibt. Die Leute seien ausgerüstet und auf das Wetter vorbereitet.

Dennoch waren Arnold Weiner und sein Team am Sonntag in Habachtstellung. Am Morgen habe es eine Beratung mit Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitsdienst gegeben. „Wir haben besprochen, welche Maßnahmen wir ergreifen, wenn das Wetter sich verändert“, sagt Weiner am Montag.

Rummel Weitere Eindrücke vom Lindauer Jahrmarkt Welche Neuheiten es auf dem Jahrmarkt gibt, erfahren Sie HIER - inklusive Videoumfrage unter Besuchern. Volontär Falk Böckheler hat die Fahrgeschäfte getestet - sein Fazit finden Sie HIER.

Je nach Windrichtung hätte man unterschiedliche Bereiche absperren müssen. „Wir haben den ganzen Tag das Wetter über verschiedene Apps beobachtet.“ Am Ende sei eine Absperrung nicht nötig gewesen. Man habe aber immer unter dem Aspekt entschieden: „Kein Risiko für die Gäste“.

Müll-Problem in den Griff bekommen

Im vergangenen Jahr lag an den Markt-Abenden jede Menge Müll auf den Straßen. Die zusätzlichen Container, die in diesem Jahr aufgestellt wurden, haben ihre Wirkung gezeigt: Große Müllberge blieben aus. „Wir haben das ganz gut in den Griff bekommen“, sagt Arnold. Die Container seien gut gefüllt gewesen.

Empfohlene Artikel Lindau-Podcast Was den Bürgermeister Jörg Agthe so besonders macht q Lindau

Für Dienstag steht für die Schausteller und Krämer noch der Abbau des Jahrmarktes an. Aber viele von ihnen wissen schon jetzt, dass sie wiederkommen. Denn nach dem Jahrmarkt ist vor dem Jahrmarkt