Schniefnasen, Husten und Fieber: Im Dezember waren jede Menge Lehrerinnen und Lehrer im Landkreis Lindau krank. So viele, dass immer wieder Unterricht ausfiel.

Im Oktober und November war noch alles ruhig. „Krankheitsbedingte Ausfälle konnten gut mit unserer mobilen Reserve aufgefangen werden“, schreibt Schulamtsdirektorin Simone Wenzel auf Nachfrage. „In den letzten drei bis vier Wochen haben jedoch die Krankheitsfälle stark zugenommen, so dass wir von Seiten des Schulamtes nicht mehr flächendeckend aushelfen konnten.“

Anfang Dezember waren an der Grundschule Oberreitnau so viele Lehrerinnen erkrankt, dass der komplette Schulbetrieb ruhen musste. Drei Tage lang blieb die Schule geschlossen. Es fand auch kein Distanzunterricht statt.

Keine andere pädagogisch sinnvolle Lösung

„Die Situation an der Grundschule Oberreitnau war ungewöhnlich“, schreibt Wenzel. „Erstmalig musste ich für eine Schule diese Entscheidung treffen.“

Eine kleine Schule habe bei Krankheitsfällen grundsätzlich immer schneller Vertretungsprobleme als eine große. „Wenn jedoch alle fünf Klassenlehrkräfte krankheitsbedingt ausfallen und alle mobilen Reserven bereits im Einsatz sind, gibt es keine andere pädagogisch sinnvolle Lösung mehr.“

Wir hatten nur noch eine einzige Lehrerin, die nicht positiv war. Stefanie Friedl

Auch die Grundschule Achberg, die in Baden-Württemberg und damit nicht in Wenzels Zuständigkeit liegt, blieb an einem Freitag Anfang Dezember zu. „Wir hatten nur noch eine einzige Lehrerin, die nicht positiv war“, sagt Rektorin Stefanie Friedl im Gespräch. Diese Kollegin habe dann die Notbetreuung übernommen. Mittlerweile seien alle Kolleginnen wieder gesund.

In der Grundschule Reutin-Zech musste vorletzte Woche der gebundene Ganztagszug an drei Wochentagen verkürzt worden, weil so viele Lehrkräfte krank waren. „Und in der letzten Woche konnten am Freitag zwei Klassen nicht mehr aufgefangen werden und blieben für diesen einen Tag daheim“, schreibt Wenzel.

Einzelne Stunden fallen aus

An weiteren Schulen sei die „ein oder andere Randstunde in einzelnen Klassen“ abgesagt worden. Dabei habe es immer enge Absprachen mit dem Betreuungspersonal gegeben, sodass für Kinder, die die Mittagsbetreuung oder die offene Ganztagsschule besuchen, keine Betreuungslücken entstanden.

Vieles habe wegen des großen zusätzlichen Engagements im Kollegium abgefangen werden können. Wenzel lobt die „hohe Flexibilität der Lehrkräfte, zusätzliche Übernahme von Verantwortung und gegenseitige Unterstützung“.