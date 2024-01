Jazzabend mit Swing-Trio aus München

Das nächste Konzert des Lindauer Jazzclub beginnt am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr im kleinen Zeughaus, Paradiesplatz 4 auf der Lindauer Insel. Zu Gast ist dasMünchner Raffael Müller Trio mit Gypsy Swing à la Django Reinhardt. Raffael Müller (Gitarre), Thomas Kroiss (Gitarre) und Vincent Rein (Kontrabass) präsentieren zahlreiche Eigenkompositionen. Neben gefühlvollen Balladen, die zum Träumen einladen, gibt es laut Ankündigung genügend Swing zu hören. In Lindau wird Jurek Zimmermann mit seinem Spiel auf Klarinette und Saxofon den Bandsound bereichern. Karten zu 20 Euro (Mitglieder 15 Euro, bis 26 Jahre acht Euro) gibt es an der Abendkasse, die ab 19 Uhr geöffnet hat.