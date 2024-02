„Jaya The Cat + Main Line 10“ treten am 12. März im Club Vaudeville auf. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf zu 31 Euro. „Jaya the Cat“ sind bekannt für ihren Mix aus Reggae, Ska und Punk gepaart mit Dub- und Dancehallbeats, wie es in der Ankündigung heißt.