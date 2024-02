Janina Minge wagt den großen Schritt

Die fußballerischen Grundlagen hat die Lindauerin Janina Minge in ihrer Heimat gelernt. Sie spielte hier 13 Jahre, ihre Stationen lauteten: TSG Lindau-Zech (2002-2009), VfB Friedrichshafen (2009-2013) und FC Wangen (2013-2015). Und sie entwickelte sich so gut, dass der SC Freiburg auf sie aufmerksam wurde. Minge war dafür Feuer und Flamme und schloss sich den Breisgauern im Jahr 2015 an.

Das passte zusammen, bis heute spielt sie für den SC in der Frauenfußball-Bundesliga. Allerdings wird Minge das Freiburger Trikot lediglich noch bis Sommer 2024 anziehen. Die 24-Jährige wagt danach den großen Schritt zum VfL Wolfsburg, einer absoluten Topadresse Deutschlands.

Mehr als 175 Pflichtspiele für die Breisgauerinnen

Sicherlich wird der Abschied bei Minge große Emotionen auslösen. Beim SC Freiburg ist sie zu einer etablierten Bundesligafußballerin (177 Pflichtspiele, 26 Tore) herangereift, unter der Ravensburger Trainerin Theresa Merk steigerte sie ihre Torgefahr. Minge hat immer wieder betont, wie wohl sie sich im Breisgau fühlt und dem Verein immer wieder die Treue gehalten. „Ich bin sehr dankbar und freue mich extrem, weiterhin für den Sport-Club zu spielen, denn hier bin ich zu Hause!“, sagte die Lindauerin im Januar 2023 bei einer weiteren Vertragsverlängerung. Dabei äußerte sie sich überzeugt vom Potenzial des Vereins - vor allem durch den Umzug ins Dreisamstadion. Allerdings rangiert der SC trotz eines 2:2 zum Auftakt gegen Tabellenführer FC Bayern München auch in der laufenden Saison 2023/2024 erneut nur im Mittelfeld der Liga. Minge aber hat im Februar 2023 (0:0 gegen Schweden) ihr Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gegeben und um sich dort so richtig festzubeißen, ist sportliche Stagnation nicht der richtige Weg.

Zwei Finalniederlagen gegen den kommenden Verein

Minges Entscheidung, den Verein nun zu verlassen, ist demnach nachvollziehbar. Es gab erfolgreiche Momente in Freiburg, zweimal schaffte sie es mit dem SC ins DFB-Pokalfinale. Doch sowohl 2019 (0:1) als auch 2023 (1:4) unterlag der SC dem VfL Wolfsburg - das spiegelt die Kräfteverhältnisse wider. „Nach meinen neun Jahren beim SC Freiburg ist dies der nächste Schritt für mich, und ich sehe hier die besten Bedingungen, um mich sportlich weiterzuentwickeln“, sagt die zweimalige Nationalspielerin, die erstmals in ihrer Karriere für einen Club außerhalb des Südens spielen wird. „Ich freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen mit dem VfL. Der VfL Wolfsburg steht bereits seit einigen Jahren für exzellenten Fußball und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte im Frauenfußball. Ich bin hochmotiviert, mich diesem Topteam anzuschließen.“