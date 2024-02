Jeder Lindauer kennt das Bild, wenn sich im Sommer Horden von Radfahrern und Fußgängern am Bahnübergang Lotzbeck stauen - weil die Schranken mal wieder für längere Zeit geschlossen sind. Im Sommer muss die Bahn zum Teil Sicherheitspersonal einsetzen, weil Menschen samt Fahrrad über die Schranken klettern - oder noch schnell durchhuschen, bevor sie ganz unten sind. Zu gefährlichen Situationen kam es dabei schon öfter.

Seit vielen Jahren wird über eine Unterführung an dieser Stelle diskutiert. Eigentlich sollte sie schon fertig sein. Doch nun verzögert sich ihr Bau um ganze sechs Jahre. Im Stadtrat wurden jüngst die aktuellen Pläne vorgestellt. Sie zeigen, wie stark sich das Gebiet rund um den Bahnübergang verändern wird. Betroffen sind auch Anwohner und Schrebergärtner. Ein Überblick.

Warum plant die Bahn an dieser Stelle eine Unterführung?

Das Bundesverkehrsministerium will beschrankte Bahnübergänge aus Sicherheitsgründen nach und nach beseitigen. Darum ist die sogenannte Nutzungsgenehmigung für den Bahnübergang am Lotzbeckweg Ende vergangenen Jahres abgelaufen. Sie wurde nun aber verlängert.

Aus Sicht der Lindauer Stadtverwaltung ist eine Unterführung an dieser Stelle auch deswegen „unbedingt notwendig“, weil dort sehr viel Verkehr herrscht: Der Lotzbeckweg ist Teil des Bodenseeradwegs. In Sommermonaten nutzen ihn bis zu 100.000 Radler und Fußgänger im Monat.

Wie sieht der neue Zeitplan aus?

In den ursprünglichen Planungen war angedacht, dass die Unterführung bis Ende 2023 steht. Doch bisher sind noch nicht einmal die Entwürfe fertig. Die Nutzungsgenehmigung für den beschrankten Bahnübergang sei in der Zwischenzeit bis Ende 2029 verlängert worden, sagte Puis Hummler, Chef der Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL), in der jüngsten Stadtratssitzung.

Pius Hummler, Chef der Garten. und Tiefbaubetriebe (GTL). (Foto: Julia Baumann )

Und die Zeit bis dahin werden Bahn und Stadt auch brauchen. Bis Mitte 2025 soll die Entwurfsplanung stehen, die Ausschreibungen sollen zwei Jahre später abgeschlossen sein. Die Stadtverwaltung rechnet mit einem Baubeginn Ende 2027 und einer Bauzeit von zwei Jahren.

Wer am Ende genau was baut, sei vertraglich noch nicht festgezurrt, erläutert Hummler im Gespräch. „Normalerweise baut die Bahn ihren Teil und wir den Rest drum herum.“

Dass sich der Baubeginn so sehr verzögert, erklärt ein Bahnsprecher damit, dass die Pläne mehrfach geändert werden mussten. „Die DB hat seit 2019 bis zu 13 Planungsvarianten untersucht“, schreibt er. Dazu gekommen sei eine Gesetzesänderung, die die Kosten betrifft. „Im Zuge dessen waren viele Abstimmungen zwischen der Stadt, dem Bund und den Planfeststellungsbehörden nötig.“

Wie sieht die aktuell geplante Variante aus?

Der Stadtrat beschäftigt sich schon seit rund zehn Jahren mit dem Thema – und unterschiedlichen Unterführungs-Entwürfen. Die Pläne, die Hummler in der jüngsten Sitzung des Stadtrats vorstellte, unterscheiden sich von Vorgänger-Varianten vor allem im Hinblick auf die Wegführung.

Der Geh- und Radweg am Giebelbach soll kurz vor der neuen Unterführung eine Kurve in Richtung Norden machen (siehe Grafik). Dadurch könnten unter anderem Bäume erhalten werden, die sonst gefällt werden müssten, erklärt Hummler.

So soll die neue Wegführung aussehen. (Foto: David Weinert )

Wer aus Richtung Heckenweg kommt, muss einen Schlenker durch die Kleingartenanlage machen, um an den Anfang der Unterführung zu gelangen. Auf der anderen Seite, im Osten, werden Radler und Fußgänger über eine Schleife schließlich auf den Bahndamm geführt.

Wer soll die neue Unterführung nutzen - und was ist mit dem Rettungsdienst?

Mit einer lichten Höhe von 2,50 Metern und einer Breite von 6,50 Metern ist die Unterführung nur für Fußgänger, Fahrradfahrer und kleinere Baufahrzeuge wie Kehrmaschinen gedacht. Laut Sitzungsvorlage der Stadt sei dort auch die Durchfahrt von „kleineren Rettungsfahrzeugen“ möglich.

Das wird sich laut Rettungsdienstleiter Christian Skibak allerdings nicht ausgehen. Für einen Rettungswagen mit Blaulicht müsste die Unterführung mindestens eine Höhe von 3,50 Metern haben, sagt er auf Nachfrage. Und selbst für das neue Notarzt-Auto, das der Rettungsdienst in zwei bis drei Jahren bekomme, sei sie zu niedrig. Damit der Mercedes Vito samt Blaulicht durch die Unterführung passe, müsste diese mindestens drei Meter hoch sein.

Für Rollstuhlfahrer soll es in der neuen Unterführung, ähnlich wie in der Bregenzer Straße, Möglichkeiten zum Ausruhen geben. Die Steigung darf höchstens sechs Prozent betragen, damit die Unterführung noch als barrierefrei gilt.

Was passiert mit den Schrebergärten?

Insgesamt müssen für den Bau der Unterführung rund 20 Schrebergärten weichen, sagt Hummler auf Nachfrage der Lindauer Zeitung. Am Giebelbachufer sind fünf bis sechs Gärten betroffen. Die Gärten im Osten entlang der Aeschacher Kurve müssten alle abgebaut werden, weil dort die Schleife gebaut werden soll. Wertstoffinseln sowie die Parkplätze für Schrebergärtner und Angelverein sollen in die Schleife hinein verlegt werden.

Gibt es Eingriffe in Privatgrundstücke?

Für die Bauarbeiten sei der Eingriff in Privatgrundstücke „unumgänglich“, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Stadtrat. „Die Grundinanspruchnahme ist im Bebauungsplan enthalten“, erläutert Hummler auf Nachfrage. „Die Eigentümer müssen davon ausgehen, dass sie stattfindet.“ Die Einigung müsse noch in diesem Jahr erfolgen, damit alles im Zeitplan bleibt.

Welche Kosten kommen auf die Stadt zu?

Das liegt auch daran, dass sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung für die einfachere von zwei möglichen Varianten entschieden hat. Die optisch ansprechendere Version mit Pflanztrögen hätte die Stadt 1,5 Millionen Euro gekostet.

Wegen der angespannten Haushaltslage plädierte Oberbürgermeisterin Claudia Alfons jedoch schon zu Beginn der Sitzung für die günstigere Variante, die die Räte am Ende auch einstimmig beschlossen. Ulrich Jöckel (FDP) hält diese für „nahezu perfekt“, auf Pflanztröge könne man verzichten.

Angelika Rundel (SPD) mahnte an, für dieses „Jahrhundertbauwerk an exponierter Stelle“ trotz klammer Kassen auch optisch eine gute Lösung zu finden. „Alles ist besser als der Status quo“, sagte Andreas Jäger (FB). Und die finanzielle Lage der Stadt verbiete nun einmal die teurere Variante.

Ist eine Bürgerbeteiligung geplant?

Stadtrat Andreas Reich (FW) kritisierte in der jüngsten Sitzung, dass die Lindauerinnen und Lindauer bei diesem Thema nicht eingebunden werden. Er forderte eine Bürgerbeteiligung. Laut Pius Hummler soll es die in Absprache mit der Bahn noch im Frühjahr geben. OB Alfons verwies darauf, dass die Bürgerbeteiligung eigentlich Sache der Bahn sei.

Wie geht es mit der Holdereggenbrücke weiter?

Nur ein paar Meter entfernt von der neuen Unterführung soll ein weiteres großes Bauwerk entstehen: Eine Brücke entlang des Holdereggenparks, die das Wohngebiet im Gleisdreieck schrankenlos erreichbar machen soll. Auch zu diesem Thema sei in nächster Zeit eine Bürgerbeteiligung geplant, sagt GTL-Chef Pius Hummler im Gespräch. Der Stadtrat werde im März oder April zum nächsten Mal über dieses Thema beraten. „Interessant wird es, die beiden Projekte miteinander zu verknüpfen“, sagt Hummler. Angedacht war mal eine Verbindung zwischen der Holdereggenbrücke und der Lotzbeck-Unterführung.