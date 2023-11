Jahrelang nichts gehört

Jetzt soll es bei der Lotzbeck-Unterführung weitergehen

Lindau / Lesedauer: 1 min

Der Bahnübergang Lotzbeck soll einer Unterführung weichen. Die sollte eigentlich in diesem Jahr schon fertig sein. (Foto: Christian Flemming )

Sie sollte eigentlich längst fertig sein: die Unterführung für Radfahrer und Fußgänger am Lotzbeck-Bahnübergang. Doch in den vergangenen Jahren war es still geworden um sie.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 15:00 Von: Julia Baumann