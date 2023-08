Das Bayerische Landesamt für Statistik hat kürzlich die Zahlen für Eheschließungen und Scheidungen im vergangenen Jahr präsentiert. Beim Studium des Resultats fällt auf, dass sich die Zahl der Paare, die sich im Freistaat das Ja–Wort gegeben haben, mit ungefähr 65.100 wieder an das Niveau vor der Corona–Pandemie angenähert hat.

Zum Vergleich: Wurde 2019 noch 68.500 Mal geheiratet, sank die Summe in den Pandemiejahren 2020 und 2021 im Schnitt auf etwa 60.000. Auffällig ist auch, dass der Freistaat einen leichten Rückgang verzeichnet hat, was Scheidungen betrifft: Von 21.600 (2021) ging die Zahl auf 20.300 (2022), was sechs Prozent entspricht. Wie der Trend im Landkreis Lindau aussieht.

Heiraten ohne Trauzeugen

Im Jahr vor der Pandemie gaben sich im Kreis Lindau 533 Paare das Ja–Wort — dann sackte die Summe in den beiden Folgejahren auf 473 beziehungsweise 495 (2021) ab.

Teilweise seien die Verordnungen so streng gewesen, dass bei der Zeremonie nur Brautpaar und Trauzeugen dabei sein durften, erklärt Annette Bucher, Standesbeamtin in Scheidegg. Deshalb hätten sich in dieser Zeit viele dazu entschlossen, die Heirat zu verschieben. Das machte sich 2022 bemerkbar: Das Ende von Lockdowns und Beschränkungen sorgte nämlich dafür, dass die Standesämter wieder mehr zu tun hatten: 575 Hochzeiten — davon zwölf gleichgeschlechtliche — gab es im abgelaufenen Kalenderjahr, also fast 17 Prozent mehr als 2021.

Hochzeiten am Bodensee sind gefragt

Pro 1000 Einwohner bedeutet das im Landkreis Lindau, wo etwa 84.000 Menschen leben, eine Quote von 6,8. Und die liegt, verglichen mit den bayern– (4,8) oder deutschlandweiten (4,6) Zahlen, auf einem relativ hohen Niveau. Der Wert war in der Region laut der Statistik übrigens auch während der heiratsarmen Pandemiezeit vergleichsweise hoch: 2021 zum Beispiel zählte der Landkreis — auf 1000 Bewohner gesehen — sechs Hochzeiten, während es im gesamten Freistaat nur 4,5 waren.

Warum die Quote hier höher ist, könnte nach Ansicht von Standesbeamtin Bucher an der „Location“ liegen. So seien Hochzeiten am Bodensee bei Vielen gefragt. Ebenso seien auch Orte im Westallgäu bei Auswärtigen beliebt, um sich das Ja–Wort zu geben.

Weniger Scheidungen

Die Zahl der Scheidungen ist im Kreis Lindau deutlich zurückgegangen. Entschieden sich 2021 noch 169 Paare dafür, getrennte Wege zu gehen, waren es im vergangenen Jahr nur noch 128 — und das bei einer gestiegenen Einwohnerzahl. Die Scheidungsquote pro 1000 Bewohner ist damit von 2,1 auf 1,5 zurückgegangen.

Im Vor–Corona–Jahr 2019 lag sie bei 1,7. Im Regierungsbezirk Schwaben rangierte die Quote pro 1000 Einwohner im vergangenen Jahr bei 1,46, womit sich der Landkreis Lindau in etwa im Durchschnitt befindet. Besonders wenig Eheauflösungen in Relation zur Bevölkerungszahl gab es in Kempten (1,1), die meisten wurden im Landkreis Augsburg (1,8) gezählt.

Kinder von Scheidung betroffen

Was den Kreis Lindau betrifft, waren indes 14 Paare, die sich 2022 haben scheiden lassen, mehr als 20 Jahre lang verheiratet gewesen. Bei insgesamt 128 Eheauflösungen entspricht das einer Quote von 30,5 Prozent. 24 Paare (fast 19 Prozent) trennten sich nach weniger als sechs Jahren, nachdem sie sich die ewige Treue geschworen hatten. Knapp die Hälfte der Ehen hielten zwischen sechs und 20 Jahren.

65 der 128 in 2022 geschiedenen Ehen — und damit etwas mehr als die Hälfte — waren laut Statistik ohne Nachwuchs. In 34 Fällen war ein minderjähriges Kind betroffen (26,5 Prozent), 29 Mal (22,5 Prozent) waren es zwei oder mehr Sprösslinge.

