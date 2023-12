Über Geschmack kann man sich streiten, das gilt auch für den Baum der Bäume: den Christbaum. Doch während die meisten augenzwinkernd über hängende Zweige und wild verteilte Lichterketten hinwegsehen, ist bei anderen von weihnachtlicher Milde keine Spur.

Im Hofladen des Obsthofs Strodel in Rothkreuz steht er, der perfekte Baum: groß, gleichmäßig gewachsen, mit riesigen roten Kugeln und Lichterketten geschmückt. Ein Top-Model unter den Christbäumen.

Klar, dass er beim dortigen Weihnachtsmarkt viele Komplimente bekommt. Doch Gesprächsthema der Besucher ist auch immer wieder ein anderer Baum, der ebenfalls Superlative aufweisen kann. Wie man hört, stehe in Sigmarszell ein besonders hässliches Exemplar. Das zumindest habe ein Anrufer beim Radiosender „Antenne Bayern“ behauptet. Er sei noch hässlicher als der in Marktoberdorf.

Christbaumloben andersrum

Wie kam es dazu? Der Marktoberdorfer Baum sieht von vorne toll aus, von der Seite und von hinten aber dürftig, weshalb die Einwohner der Ostallgäuer Gemeinde ihren Christbaum veräppeln. Als der bayerische Radiosender davon Wind bekommt, steigt er mit ein - und will auf Facebook wissen: „Ist das der hässlichste Christbaum Bayerns?“

Ein Anrufer findet das offensichtlich nicht, denn er gibt den Tipp, sich doch mal den Sigmarszeller Baum anzuschauen. Der ist tatsächlich etwas windschief, hat dazu kahle Stellen und braune Zweige. Ein Stern auf der Spitze, eine Handvoll rote Kugeln und eine Lichterkette - fertig ist die lichte Fichte von Sigmarszell, die zurecht nach der Weihnachtszeit als Feuerholz endet.

Der Maibaumclub Sigmarszell hat sich eine besondere Herausforderung gesucht. Jörg Agthe

Aber der Baum am Haus des Gastes in Schlachters sei bewusst verunstaltet worden: „Der Maibaumclub Sigmarszell hat sich eine besondere Herausforderung gesucht“, erzählt Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe. Und so sei die Gemeinde heiß im Rennen, den Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum bei Antenne Bayern zu gewinnen.

Nachbesserungsarbeiten: Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Oberreitnau haben sich extra einen Hubsteiger ausgeliehen, um die Lichterkette besser zu platzieren. (Foto: mr )

„Tiefpunkt in Sachen Ästhetik?“

Also alles Absicht? Wie auch immer: Schwer hat’s auch der Oberreitnauer Christbaum. Er steht wieder am Marienplatz, oben prangt ein Stern, eine Lichterkette schmückt die Zweige und fertig ist der Weihnachtszauber. Keine Kugeln, kein weiterer Schmuck.

Dass ihr Baum nicht perfekt ist, nehmen die Oberreitnauer alle Jahre wieder mit einem Augenzwinkern hin. Doch nun gibt es Gegenwind. Auf Facebook postete ein verärgerter Bürger, der Baum sei „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“.

Es sehe so aus, als „hätte ein Blinder die Lichterkette in den Baum reingeworfen“, schreibt er und fordert mehr Liebe beim Schmücken. Der Baum habe schon im Vorjahr „übel“ ausgesehen, aber dieses Jahr sei „der Tiefpunkt in Sachen Ästhetik erreicht“.

Es wird immer ein Baum gefällt, der weg muss

Verantwortlich dafür ist eine Gruppe des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Oberreitnau, ein Verein, der die Aufgabe hat, die Feuerwehr zu unterstützen. Die Ehrenamtlichen organisieren alle Jahre den Baum und schmücken ihn, erklärt Dominik Iffland, Zugführer des Löschzugs Nord.

Es werde immer ein Baum gefällt, der weg müsse, sagt er. Und daher sei er „nicht immer der Schönste“. Diesmal sei der Baum groß ausgefallen, weswegen die Lichterkette nicht gereicht habe. Außerdem habe der Schnee diese nach unten gedrückt, erklären die Mitwirkenden.

Die Feuerwehrleute, die das seit Jahren machen, waren sehr geknickt. Dominik Iffland

Die Kritik hat sie getroffen. „Die Feuerwehrleute, die das seit Jahren machen, waren sehr geknickt.“ Im ersten Frust haben sie gesagt, sie machen das nicht mehr, so Iffland. Er hoffe, dass die Kollegen nicht hinschmeißen.

Sie haben inzwischen nachgebessert und die Lichterkette in luftiger Höhe neu verteilt. Und wenn der Oberreitnauer Baum Kritikern immer noch nicht gefällt, dann hat Dominik Iffland eine Einladung parat: „Vielleicht haben die dann Lust, mitzuhelfen.“

Viel Liebe für unperfekten Baum

Vielleicht ein kleiner Trost: Der einseitige Baum aus Marktoberdorf erfährt in den soziale Medien viel Liebe. „Es muss nicht immer alles perfekt sein“, schreiben viele auf Facebook. Jeder sei auf seine eigene Art und Weise „perfekt unperfekt“.

Vermutlich geht das vielen Oberreitnauern und Sigmarszellern mit ihrem Baum auch so. Und wenn nicht, dann können sie ja immer noch auf den Titel des hässlichsten Christbaum Bayerns hoffen.