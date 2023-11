Lindau

Isolde Miller beim Natura 2000-Gipfel in Brüssel

Lindau

Gebietsbetreuung und Natura 2000-Botschafterinnen (von links): Pia Amofa-Antwi, Auguste von Bayern, Isolde Miller und Ulrike Lorenz, Vorständin des Bayerischen Naturschutzfonds. (Foto: BUND )

Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege veranstaltete im Rahmen des Projekts „Life living Natura 2000“ einen Natura 2000-Gipfel in Brüssel. Da auch die Gebietsbetreuung in Bayern bei den Projekten um das Europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 involviert ist, nahm auch die Sprecherin der Bayerischen Gebietsbetreuung, Isolde Miller, an der Veranstaltung teil.

16.11.2023 Lindauer Zeitung