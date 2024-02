Islanders verlieren und stehen unter großem Druck

Nach einem späten Nackenschlag stehen die EV Lindau Islanders in der Eishockey-Oberliga Süd kurz vor dem Saisonaus. Im ersten Pre-Play-off-Spiel gegen den Höchstadter EC kassierten die Islanders am Dienstagabend in der BPM-Arena eine 3:4-Niederlage. Den Alligators reicht am Donnerstag (20 Uhr/SpradeTV) ein weiterer Sieg, um ins Play-off-Achtelfinale einzuziehen.

Die Islanders dagegen müssen die Partie am Donnerstag in Höchstadt gewinnen, um einen Tag später in Lindau das Entscheidungsspiel zu erzwingen. Bei einer weiteren Niederlage wäre für den EVL die Saison abrupt beendet.

Doppelschlag hier, Doppelschlag dort

Die Partie am Dienstagabend in der BPM-Arena hätte für die Gastgeber kaum schlechter beginnen können. Nach genau anderthalb Minuten musste Kapitän Andreas Farny wegen eines Bandenchecks auf die Strafbank, 14 Sekunden später stand es nach einem Überzahltreffer von Klavs Planics 1:0 für Höchstadt. Und die Alligators legten direkt nach. 22 Sekunden nach dem 0:1 musste Lindaus Goalie Tommi Steffen, der den Vorzug vor Dieter Geidl erhalten hatte, zum zweiten Mal den Puck aus dem Netz holen. Tim Zimmermann war der Torschütze zum 2:0.

Danach wachten die Islanders auf - und kamen ihrerseits zu einem Doppelschlag. Erst traf Zachary Kaiser zum Anschlusstreffer (18.), anschließend musste Tim Zimmermann auf die Strafbank. Die Lindauer, in dieser Saison nicht gerade als Überzahlspezialisten bekannt, kamen durch Vincenz Mayer im Powerplay zum Ausgleich (19.). Zwischen den beiden Lindauer Treffern lagen nur 80 Sekunden.

Doppelte Unterzahl überstanden

Im zweiten Drittel legte Höchstadt durch Jari Neugebauer wieder vor (24.), der Islanders-Verteidiger Raphael Grünholz sorgte für das 3:3 (27.). Kritisch wurde es für die Islanders, als neben Corvin Wucher auch Christian Obu auf die Strafbank musste - doch die Lindauer überstanden die doppelte Unterzahl schadlos. Sie konnten anschließend allerdings selbst zwei Überzahlsituationen hintereinander nicht nutzen.

Vor 616 Zuschauern blieb es spannend. Klar war: Wem das nächste Tor gelingt, der ist auf einem guten Weg zur Serienführung. Die Islanders ließen zwei weitere Powerplays ungenutzt und geriet zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit nach einer Strafe gegen Eric Bergen in Unterzahl. Das rächte sich: 83 Sekunden vor der Schlusssirene traf Anton Seewald in Überzahl zum 4:3-Siegtreffer für Höchstadt.

Islanders-Trainer John Sicinski nahm zwar noch Goalie Steffen vom Eis, zudem musste Neugebauer 53 Sekunden vor Schluss auf die Strafbank. Doch in den restlichen Sekunden schaffte Lindau den Ausgleich nicht mehr.

Pre-Play-offs, 1. Spiel

EV Lindau Islanders - Höchstadter EC 3:4 (2:2, 1:1, 0:1). - Tore: 0:1 (1:44 ÜZ) Klavs Planics (Fardoe, Schiller), 0:2 (2:06) Tim Zimmermann (Topol, Neugebauer), 1:2 (17:13) Zachary Kaiser (Bross, Sommer), 2:2 (18:33 ÜZ) Vincenz Mayer (Strodel, Hofmann), 2:3 (23:53) Jari Neugebauer (Litesov, Seewald), 3:3 (26:16) Raphael Grünholz (Hofmann, Becker), 3:4 (58:37 ÜZ) Anton Seewald (Fardoe, Planics) - Strafen: Lindau 10 Minuten, Höchstadt 14 Minuten - Zuschauer: 616.