Islanders treffen in Pre-Play-offs auf Höchstadt

Zwei vom Verlauf her sehr unterschiedliche Spiele absolvierte der EV Lindau am Wochenende in der Eishockey-Oberliga Süd. Am Freitagabend gewannen die Inselstädter ein vollkommen verrücktes Derby in der heimischen BPM-Arena gegen die Memmingen Indians mit 7:6 (0:2, 1:3, 6:1), am Sonntag ging es dann nach Erlangen zu den Höchstadt Alligators, wo das Team von John Sicinski mit 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) unterlag.

Gegen den favorisierten Tabellenvierten Memmingen gab wohl keiner der 1085 Zuschauer noch einen Pfifferling auf die Islanders, als sie in der 38. Minute mit 1:5 in Rückstand gerieten, doch dann begann die große Aufholjagd und das Schlussdrittel gehörte eindeutig der Heimmannschaft. Zach Kaiser traf in der 46. Minute zum 2:5 und nur drei Minuten später erzielte Zack Bross im Powerplay das 3:5. Lindau witterte nun Morgenluft und in der nächsten Powerplay-Situation verkürzte erneut Zack Bross auf 4:5. Eine Minute später gelang Walker Sommer der umjubelte Ausgleich, und weitere 60 Sekunden später brachen alle Dämme, als Zach Kaiser die 6:5-Führung besorgte.

Schuss ins leere Tor sichert den Sieg

Die Indians gingen nun volles Risiko und zogen ihren Goalie, was die Islanders durch ein Empty-Net-Goal von Bross zum 7:5 nutzten. Spannend wurde es noch einmal, als Memmingen durch Mastic zum 7:6 traf, doch den Islanders gelang es, die knappe Führung über die Zeit zu retten.

Lindaus Trainer Sicinski nannte daraufhin sein Team in der SpradeTV-Pressekonferenz schmunzelnd eine „Jekyll und Hyde“-Mannschaft, fügte aber hinzu: „Dieser Sieg tut uns unheimlich gut, so eine Stimmunge habe ich nach einem Spiel in Lindau noch nie erlebt.“ Für das Spiel am Sonntagabend in Bayern kündigte er an, „defensiv an die Sache herangehen“ zu wollen, was eindeutig auch geschah.

Für die letzte Partie der Hauptrunde hatten beide Coaches die Prämisse ausgerufen, sich nicht in die taktischen Karten gucken zu lassen, da bereits vor der Partie eine große Wahrscheinlichkeit bestand, dass die beiden Teams am Dienstag in Lindau in den Pre-Play-offs wieder aufeinandertreffen würden, und so tastete man sich erst einmal eine Weile ab, bevor Klavs Planics in der fünften Minute mit dem Puck allein auf Lindaus Goalie Dieter Geidl zulief. Der 20-Jährige zeigte aber einen starken Reflex und verhinderte so einen frühen Rückstand. Zwei Minuten später fiel dann ein Tor, aber leider nur aus der Verankerung im Eis. Es musste ersetzt werden, was eine längere Pause mit sich brachte.

Mitte des ersten Drittels kamen die Gäste das erste Mal in Überzahl, konnten aber gegen das starke Penalty-Killing der Alligators kein Kapital schlagen. Im weiteren Verlauf des Abschnitt waren sie weitgehend überlegen, zu den besseren Chancen kamen aber die Hausherren. Patrick Rypar chipte die Scheibe in der 18. Minute in aussichtsreicher Position nur knapp über Geidls Tor, und so blieb es bei einem unspektakulären 0:0.

Geidl verursacht ersten Gegentreffer

In den zweiten Abschnitt gingen die Gäste mit mehr Druck, und bereits nach einer Minute traf Patrick Raaf-Effertz den Außenposten. Vier Minuten später geriet Lindau das erste Mal in Unterzahl. Höchstadt zog zwar ein schönes Powerplay auf, aber Goalie Dieter Geidl war hellwach. Das Spiel wogte nun hin und her, ohne das daraus zwingende Chancen entstanden, und so war es nur folgerichtig, dass der erste Treffer der Partie durch einen Flüchtigkeitsfehler entstand. Geidl ließ einen eigentlich schwachen Schuss von Leon Dalldush fallen, und Lars Schiller schaffte es irgendwie, den Puck ins Tor zu stochern (31. Minute)

Nachdem auf Seiten der Alligators Dmitrij Litesov mit einem No-Look-Schlenzer (37.) beinahe das Oberliga-Tor des Jahres erzielt hätte, kam Lindau drei Minuten vor Ende des Drittels noch einmal in Überzahl, zog ein schönes Powerplay auf und konnte durch Patrick Raaf-Effertzt in der 39. Minute ausgleichen (39.).

Auch in den Schlussabschnitt starteten die Lindauer mit viel Schwung, konnten aber wieder nichts Zählbares mitnehmen. Bis zur Mitte des Drittels, wogte die Partie hin und her, bevor Anton Seewald mitten in einer Druckphase der Gäste mit einem imposanten Schlagschuss aus der Halbdistanz die Führung für Höchstadt erzielte und Sergei Topol nur eine Minute später auf 3:1 erhöhte.

Niemand wollte sich in die Karten sehen lassen

Die Islanders warfen nun wütend alles nach vorne und konnten auch in der 55. Minute durch Maurice Becker noch einmal herankommen. 90 Sekunden vor dem Ende zogen sie dann erwartungsgemäß den Torhüter. Ergebnis: Ein Empty-Net-Goal für die Gastgeber durch Klavs Planics. So endete die durchwachsene Partie mit einem 2:4 aus Sicht der Truppe vom Bodensee.

John Sicinski fasste die Partie in der Pressekonferenz mit den Worten zusammen: „Man hat gesehen, dass sich niemand in die Karten schauen lassen wollte. Das Schlussdrittel war natürlich vogelwild von uns, aber wir werden am Dienstag bereit sein.“ Dann beginnen die Pre-Play-offs, und dann ist Höchstadt einmal mehr zu Gast bei den Lindau Islanders.