Islanders sind auf Wiedergutmachung aus

Am Freitag um 20 Uhr geht es für die EV Lindau Islanders erstmals in dieser Saison an den Memminger Hühnerberg zum Derby mit den Rivalen der ECDC Memmingen Indians.

Wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, sind Emotionen garantiert. Schon in der Bayernliga lieferte man sich enge und harte Derbys.

Und während sich die favorisierten Memminger momentan auf dem dritten Tabellenplatz der Eishockey-Oberliga Süd befinden, sind die Islanders nach einigen unglücklichen Punktverlusten nur Neunter. Am Saisonziel ändert dies aber nichts, denn es sind nur zwei Punkte Abstand zum Tabellensechsten. „Die Liga ist extrem eng beieinander, deshalb tun unnötige Punktverluste besonders weh“, so Islanders-Coach John Sicinski im Interview.

Viel Videoanalyse betrieben

Nach der 0:5-Niederlage am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen gegen den SC Riessersee, hatte er noch vom „Tiefpunkt meiner Zeit in Lindau“ gesprochen, inzwischen ist er sich sicher, dass sein Team eine starke Reaktion zeigen wird: „Die ersten sieben Spiele haben wir gut gespielt, die Partie in Garmisch war ein Ausrutscher. Wir haben aber danach viel Videoanalyse betrieben, jeder von uns weiß, was dort passiert ist. Wir sind auf Wiedergutmachung aus“, sagte der 49-Jährige.

Die Indians mussten vor der Saison Donat Peter (Selb/DEL2) und Sergei Topol (Höchstadt) abgeben, konnten sich aber durch Zugänge verstärken. In der Defensive kamen die erfahrenen Lubor Pokovic (Bayreuth) und Robert Peleikis (Herne) ins Allgäu. In der Offensive gehören Ex-Islander Sofiene Bräuner (Hannover Indians), Edgars Homjakovs (Weiden), Tobias Meier (Bayreuth), Denis Fominych und vor allem Valentin Busch (Iserlohn/DEL) neu zum Kader.

Die Islanders sind also gewarnt, was für eine Mannschaft sie erwartet. Abgesehen vom Spiel in Garmisch konnte man aber mit jedem Gegner in der Oberliga mithalten, am Ende fehlte nur oft die nötige Kaltschnäuzigkeit, was zu den angesprochenen Punkteverlusten führte. Sicinskis Spielplan ist klar: „Wir müssen gegen ihren starken Angriff einfach extrem gut in der Verteidigung stehen. Unser Ziel wird sein, ihr Publikum verstummen zu lassen.“

Teddy Bear Toss: Indians mit besonderer Aktion

Das wird nicht einfach, findet doch am Sonntag der traditionelle Teddy Bear Toss in der Memminger Eissporthalle statt. Im Anschluss an den ersten Treffer der Indians werfen die Zuschauer Kuscheltiere auf das Eis, die aufgesammelt und später von der Hilfsorganisation Humedica an Kinder in Not verteilt werden. Auf Lindauer Seite wird man versuchen, den Teddy Bear Toss so spät wie möglich in diesem Spiel steigen zu lassen, denn das würde bedeuten, dass die Defensive der Islanders gegen den Sturm der Indians bis dahin nichts zugelassen hat. Hinzu kommt auch noch, dass zum Start der Herbstferien alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 13 Jahre die Begegnung auf den Stehplätzen kostenlos erleben dürfen.

Am Sonntag empfangen die Lindauer dann um 18 Uhr den Deggendorfer SC in der heimischen Eissportarena. Die Niederbayern spielen eine starke Saison und stehen momentan auf dem zweiten Tabellenplatz der Oberliga Süd, sieben Zähler hinter dem Tabellenführer Blue Devils Weiden und elf Punkte vor den Inselstädtern. Beide Begegnungen der Islanders werden live bei SpradeTV übertragen.