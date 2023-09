Islanders holen sich im ersten Testspiel eine Packung ab

Exakt 177 Tage haben die EV Lindau Islanders kein Eishockeyspiel mehr absolviert. Die zuvor letzte Begegnung verloren die Inselstädter in den Oberliga–Pre–Play–offs am 12. März mit 3:4 beim EV Füssen und verpassten damit den Einzug in die Play–offs. Und auch am Dienstagabend zogen die Lindauer den Kürzeren — diesmal sehr deutlich. Im Messestadion Dornbirn gab es gegen den EC Bregenzerwald aus der Alps Hockey League eine 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)-Packung.

Von einem Sieg war allerdings auch nicht auszugehen. In einem Kurztrainingslager haben die Islanders am vergangenen Wochenende in Pfronten harte Trainingseinheiten absolviert und dabei nicht den Fokus auf dieses erste Testspiel gelegt. Der EC Bregenzerwald ist schon viel weiter in der Vorbereitung und startet am Samstag, 16. September, mit einem Heimspiel gegen die Red Bull Hockey Juniors in die Saison 2023/2024.

Zum Schluss zieht der EC Bregenzerwald davon

„Der EV Lindau war trotz der kurzen Vorbereitungsphase ein unangenehmer Gegner“, heißt es im Bericht der Österreicher. Das 1:0 durch Richard Schlögel (5.) beantwortete der aus Landsberg gekommene Nicolas Strodel mit dem 1:1 (7.). Aber nur neun Minuten später gerieten die Lindauer erneut in Rückstand. Erik Embrich zeigte sich für das 2:1 verantwortlich. Daniil Kulintsev (24.), Roberts Lipsbergs (40., 48., 53.) mit einem Dreierpack und Embrich (56.) stellten auf 7:1.

„Trotz der deutlichen Niederlage sah das Trainerteam sehr viele gute Ansätze“, schreibt der EVL. Diese gelte es zu verfeinern: Schon beim nächsten Test gegen den EHC Lustenau, einem weiteren AHL–Team, soll es in die richtige Richtung gehen. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist am Donnerstag um 19 Uhr.