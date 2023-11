Islanders erkämpfen sich drei Punkte

Mit derselben Aufstellung wie beim 4:1-Sieg in Memmingen sind die Lindauer am Dienstag in die Oberliga-Partie gegen den Tabellennachbarn EC Peiting gegangen, was sich auch auszahlen sollte. Am Ende stand ein hart umkämpfter 3:2-Sieg.

Die Islanders starteten zunächst gut in die Partie, waren in den ersten Minuten äußerst aktiv und verpassten die Führung nur knapp. Dann jedoch begann Peiting früh zu stören und kam selbst zu einigen Torchancen, von denen Thomas Heger eine zur 1:0-Führung für die Oberbayern nutzte. Nach einem Schuss von Felix Brassard verwertete er den Abpraller zu seinem vierten Saisontor (5.).

Ab Mitte des ersten Drittels wurde die Partie immer härter

Der Rest des ersten Drittels war dann spielerisch zunehmend zerfahren. Erst gegen Ende kamen die Islanders wieder zu klaren Chancen, scheiterten jedoch an Peitings gut aufgelegtem Goalie Konrad Fiedler. Die Begegnung wurde nun zunehmend härter.

Peiting beschwerte sich später vor allem über den Crosscheck von Damian Schneider gegen Samuel Payeur (14.), der dabei eine blutende Wunde davontrug. Ihrer Meinung nach war die Lindauer Aktion vor dem Peitinger Tor in dieser Situation schon längst vorbei gewesen. Der ECP spielte danach fünf Minuten in Überzahl, ließ aber mehrere Chancen ungenutzt. Kurz vor Drittelende hatte dann Peiting einen Mann weniger auf dem Eis, und Fiedler musste zweimal in höchster Not gegen Zachary Kaiser und Damian Schneider retten.

Toller Pass von Zachary Kaiser

Ins zweite Drittel starteten die Lindauer ähnlich motiviert, aber wesentlich effektiver. Zunächst erzielte Andreas Farny mit seinem vierten Saisontor den 1:1-Ausgleich. Nach einem wunderschönen Pass von Zachary Kaiser fand er sich plötzlich völlig unbedrängt vor dem Peitinger Tor wieder.

Auf dem Eis nahm jetzt die Härte weiter zu, was sich in Strafzeiten niederschlug. Lindau ging durch einen Powerplay-Treffer von Damian Schneider mit 2:1 in Führung (28.). Bemerkenswert: Schneider erzielte das Tor im Fallen. Nachdem der Gast eine eigene Überzahlsituation ungenutzt gelassen hatte, erhöhte Lindau dann in der 31. Minute durch Angreifer Corvin Wucher auf 3:1. Und die Gastgeber waren auch nah am vierten Treffer dran, der ECP hatte plötzlich Probleme im Aufbau. Ty Morris, Trainer der Peitinger, meinte dazu später in der SpradeTV-Pressekonferenz: „Im zweiten Drittel haben wir vergessen, dass hier ein Eishockeyspiel stattfindet. Wir haben Lindau viel zu viel Platz gelassen.“ Bei seinen Spielern kam nun Frust auf: Leon van der Linde lieferte sich in den Schlusssekunden des zweiten Abschnitts einen Boxkampf mit Nicolas Strodel, den die Kommentatoren bei SpradeTV als Unentschieden werteten. Konsequenterweise erhielten beide Spieler eine Fünfminutenstrafe.

Souveräne Defensive sichert Lindau den Sieg

Zu Beginn des Schlussdrittels bäumte sich der EC auf und setzte die Heimmannschaft unter Druck. Zwei gute Chancen der Peitinger von Brassard und, Kühnhauser brachten nichts ein. Mehr Glück hatte Samuel Payeur, dessen Schlenzer in der 45. Minute zum 2:3 ins Lindauer Tor abgefälscht wurde. „Wir haben auf einmal zu passiv, zu defensiv gespielt“, fasste EVL-Trainer John Sicinski später den Grund zusammen.

Zwei Minuten vor Ende der Partie zog Peiting dann den Torwart und drückte mit hoher Aggressivität auf den Ausgleich. Die Abwehr der Islanders stand jedoch gut.

Der sichtlich frustrierte Samuel Payeur setzte dann sechs Sekunden vor Schluss den negativen Höhepunkt des Spiels, als er Vincenz Mayer mit einem brutalen Check niederstreckte. Er bekam eine Fünf-plus-Spieldauer-Strafe, Mayer konnte weitermachen und das Spiel war entschieden. Sicinski zeigte sich vom zweiten Drittel angetan, hatte aber auch Kritik anzubringen: „Im mittleren Abschnitt waren wir richtig stark, aber wir müssen mehr aus unseren Überzahlsituationen machen.“

Weiter geht es für die Lindauer am Freitag um 20 Uhr gegen die Höchstadt Alligators. Am Sonntag um 18 Uhr ist der SC Riessersee zu Gast in der BPM-Arena.

Oberliga Süd, 16. Spieltag

EV Lindau ‐ EC Peiting 3:2 (0:1, 3:0, 0:1). ‐ Tore: 0:1 (4:20) Heger (Brassard, Ouderkirk), 1:1 (24:27) Farny (Desautels, Kaiser), 2:1 (27:29 ÜZ) Schneider (Farny, Mayer), 3:1 (30:22) C. Wucher (Raaf-Effertz), 3:2 (44:32) Payeur (Beck, Besl) ‐ Zuschauer: 310 ‐ Strafen: Lindau 14 Minuten, Peiting 46 Minuten.