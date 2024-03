Internationale Rotaugen-Wochen starten am Bodensee

Während jahrzehntelang das Bodensee-Felchen als „der Fisch“ vom Bodensee gehandelt und genossen wurde, ist es nun an der Zeit, umzudenken. Weil der Bestand des Blaufelchens immer weiter zurückgeht, greift seit Januar eine dreijährige Schonzeit am Ober- und Überlinger See dieses Speisefischs. Aber die gute Nachricht lautet: Der Bodensee birgt noch jede Menge andere wohlschmeckende Juwelen in seinem Wasser.

Insgesamt leben 30 Fischarten im Bodensee. Eines davon ist das Rotauge, dem nun sogar spezielle Themenwochen gewidmet werden: Vom 6. bis 21. April locken die Rotaugen-Wochen zum speziellen Genuss. Während der Internationalen Rotaugen-Wochen bieten sowohl verschiedene Fischereibetriebe am internationalen Bodensee sowie Gastronomiebetriebe auf deutscher, österreichischer und Schweizer Seite Rotaugen sowie spezielle Rotaugen-Gerichte an. Heißt: Während dieser Zeit können Besucher einen wahren Fischgenuss am Bodensee erleben. Die Rotaugen-Wochen, die am bayrischen Bodensee bereits seit 2019 stattfinden, wurden im Jahr 2022 erstmals auf den ganzen See erweitert.

Rotaugen - auch Plötze genannt - gehören neben weiteren Fischarten zu den regionalen und saisonalen Spezialitäten mit einer hervorragenden ökologischen Bilanz. Sie werden mit traditionellen Fangmethoden gewonnen, qualifiziert weiterverarbeitet und gut zubereitet, heißt es in einem Schreiben von Bodensee Tourismus. Zwar ist das Rotauge im Verruf, mehr Gräten zu haben als andere Fische, allerdings ist dies nicht ganz wahr: Der Fisch hat lediglich dickere und längere Gräten - und nicht mehr als andere Fischarten auch. Diese lassen sich aber durch eine entsprechende Bearbeitung und Zubereitung bändigen und sind so kaum noch wahrnehmbar und gut bekömmlich.

