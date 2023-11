Internationale Konferenz zur nachhaltigen Stadtentwicklung

Eine internationale Konferenz mit dem Titel „Wandel für das Klima ‐ Städte und Regionen nachhaltig gestalten“ findet von Dienstag bis Donnerstag, 28. bis 30. November, in der Inselhalle Lindau statt. Veranstalter sind die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) und das World Capital Institute (WCI) zusammen mit der Stadt Lindau und der Inselhalle Lindau.

An den drei Tagen werden in bürgernahen Workshops, Vorträgen und Paneldiskussionen die Gestaltung der sozial-ökologischen Veränderungen in Städten und Gemeinden, die Anforderungen für die zukünftige Bildung, die Rolle von Kunst und Kultur für den Wandel sowie der Beitrag der künstlichen Intelligenz reflektiert. Das teilte die Stadt Lindau mit. Gemeinsam mit der Bevölkerung, Wissenschaft und Wirtschaft sowie den Akteurinnen und Akteuren der Stadtentwicklung werden Wege zur positiven Stadtentwicklung erkundet und dabei auch internationale Erkenntnisse und Erfahrungen einbezogen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Es können sowohl einzelne Programmpunkte als auch das gesamte Tagungsprogramm besucht werden. Vormittags finden deutschsprachige Workshops statt. Die englischsprachigen Vorträge und Diskussionsrunden am Nachmittag werden mit deutschen Untertiteln bespielt.

Die Veranstaltung kann sowohl vor Ort als auch online besucht werden. Eine Anmeldung wird erbeten unter https://kcws2023.eventbrite.de.