Inswingtief spielen Gypsy–Jazz und Weltmusik

Die Band Inswingtief spielt am Sonntag, 23. Juli, ab 11 Uhr bei der Jazzmatinee im Haug am Brückele, Köchlinstraße 23 in Lindau, Swing, zwischen Gypsy–Jazz und Weltmusik. Entspannt und ungezwungen bereiten Thomas Buffy (Violine), Stefan Degner (elektrische Jazz–Gitarre), Sabrina Damiani (Kontrabass) und Felix Leitner (Gypsy–Gitarre) (Foto: Pietschmann) aus ihren Lieblingszutaten ein musikalisches Festmahl und servieren mit hörbar großem Vergnügen, was sie am liebsten mögen. Der Eintritt kostet 15 Euro, bis 26 Jahre 6 Euro.