Die Schwesternschaft hat einen Insolvenzantrag für die Rotkreuzklinik Lindenberg gestellt. Das Verfahren läuft in Eigenverantwortung des Trägers. Die Schwesternschaft spricht vom „nächsten planmäßigen Schritt“ der laufenden Sanierung.

Auch weitere Kliniken der Schwesternschaft befinden sich in finanzieller Schieflage. Der Träger hat vor gut drei Wochen ein Schutzschirmverfahren ‐ eine besondere Form des Insolvenzverfahrens ‐ für seine Kliniken in München und Wertheim beantragt. Auch diese Gesellschaften schreiben seit geraumer Zeit rote Zahlen im Millionenbereich.

Die Schwesternschaft hatte im Juli ein Schutzschirmverfahren für die Rotkreuzklinik in Lindenberg beantragt. Seitdem begleitet ein Expertenteam die Klinik und erarbeitet ein Konzept, wie es mit dem Haus weiter gehen kann. Die Sanierung wird durch die Agentur für Arbeit unterstützt. Sie übernimmt drei Monate die Löhne der Beschäftigten. Dadurch spart sich die Rotkreuzklinik mehr als fünf Millionen Euro.

Spezielles Verfahren

Jetzt muss die Klinik GmbH die Löhne wieder aus dem eigenen Betrieb erwirtschaften. Laut einer Pressemitteilung werden alle Abläufe im Betrieb der Klinik „weiterhin uneingeschränkt fortgeführt“. Die medizinische Versorgung und Betreuung aller Patienten blieben vollständig erhalten. Auch für die Mitarbeiter ändere sich durch die Eröffnung des Hauptverfahrens nichts.

Rechtlich gibt es zum Schutzschirmverfahren vor allem einen Unterschied. Bei Letzterem darf ein Unternehmen nicht zahlungsunfähig sein. Dagegen ist ein Betrieb bei einem regulären Insolvenzverfahren entweder zahlungsunfähig oder überschuldet. Das ist bei der Rotkreuzklinik seit geraumer Zeit der Fall. Hauptgläubiger ist vor allem die Schwesternschaft selber. Sie steht für Verbindlichkeiten der GmbH im zweistelligen Millionenbereich gerade.

Konzept in zwei oder drei Wochen vorgestellt

Das Verfahren soll es der Schwesternschaft ermöglichen, ein neues Konzept für die Klinik zu entwickeln. Das ist offenbar zu einem guten Teil geschehen. Laut einer Pressemitteilung der Schwesternschaft gibt es ein „Zielbild für ein Sanierungskonzept“, das intensiv mit allen Beteiligten diskutiert werde. Details dazu nennen Sanierer und Schwesternschaft nicht.

Das Konzept soll aber in zwei bis drei Wochen vorgestellt werden. Ziel sei es für „die Rotkreuzklinik und ihre Mitarbeiter eine zukunftsfähige und nachhaltige Lösung zu erreichen, die der medizinischen Versorgungsrealität der Region entspricht“, wie es weiter heißt. Das bedeutet im Klartext wohl, dass einige Bereiche nicht fortgeführt werden.

Aktuell führen Geschäftsleitung und Sanierungsteam nach eigenen Angaben „konstruktive, auch gesellschaftsübergreifende Gesprächen mit anderen Häusern sowie der Kommunal- und Landespolitik.“ Dabei geht es nach Informationen unserer Zeitung auch um eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Oberschwabenklinik.

Änderungen in der Geschäftsführung

Verbunden ist das Verfahren jetzt auch mit einer personellen Änderung. Wie berichtet, wird Caroline Vogt die Geschäftsführung der Lindenberger Klinik GmbH übernehmen. Sie löst Alexandra Zottmann ab. Der Wechsel wird laut einer Pressemitteilung voraussichtlich Mitte Oktober erfolgen. Die Gesundheitsökonomin Zottmann soll sich künftig stärker auf die weiteren Häuser im Verbund der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz konzentrieren.

Diese Häuser befinden sich zum überwiegenden Teil ebenfalls in Schieflage. Sowohl für das Rotkreuzklinikum in München als auch die Rotkreuzklinik in Wertheim hat die Schwesternschaft ein Schutzschirmverfahren beantragt. Wie in Lindenberg sollen die Patientinnen und Patienten dort weiter normal versorgt werden. Mitglieder der Schwesternschaft und Mitarbeitende der Häuser erhalten ihre Löhne und Gehälter weiter in voller Höhe, heißt es in einer Mitteilung der Schwesternschaft.

Rotkreuzklinik Würzburg nicht betroffen

Als Grund für die Schieflage nennt der Träger die „nicht auskömmliche Krankenhausfinanzierung bei hohen Inflationskosten und tarifbedingten Kostensteigerungen“. Allerdings haben die Einrichtungen teils auch schon in der Vergangenheit Verluste geschrieben.

Das Rotkreuzklinikum München verfügt über insgesamt 435 Betten und beschäftigt 1090 Mitarbeiter, die Rotkreuzklinik Wertheim hat 170 Betten und 400 Mitarbeiter, ist also in etwa so groß wie das Krankenhaus Lindenberg.

Von den Schutzschirmverfahren nicht betroffen ist die Rotkreuzklinik in Würzburg. Es ist das einzige Haus im Verbund der Schwesternschaft München, das nicht tief in den roten Zahlen steckt.