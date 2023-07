Inklusives und buntes Sommerfest gegen Rassismus

„Wir sind Vielfalt.“ Unter diesem Motto haben das Valentin–Heider–Gymnasium in Kooperation mit der Lebenshilfe und dem Club Vaudeville ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt — und für einen Beitritt der Stadt Lindau zu ECCAR, der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Schüler der Klasse 10b sowie der Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ angeleitet von Michaela Prussas und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Lindenberger Werkstätten mit Daniela Schäffler, Sozialdienst der Lindauer Werkstatt, organisierten zusammen ein inklusives buntes Sommerfest. Die Band Heartbreakers (Foto: VHG) eröffnete die Veranstaltung und machten ihrem Namen alle Ehre, denn sie spielten sich in Sekundenschnelle in die Herzen der 300 Gäste.