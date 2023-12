Indie-Party im Club Vaudeville

Der Club Vaudeville präsentiert am Samstag, 27. Januar, ab 21 Uhr eine der seltenen Indie-Partys in der Gegend. Geboten wird laut Ankündigung alles aus der Indie- und Alternative-Szene. Für Liebhaber von allem abseits des Main-Streams, von Dissonanzen bis zu treibenden Beats, von den Ursprüngen des Indie-Sounds bis zu den neuesten Trends aus London und darüber hinaus. Von Post-Punk bis zu Rock, Pop und Alternative Dance, von verträumtem Shoegaze bis zu harten Beats, werde alles geboten, was die Indie und Alternative Szene aus allen Jahrzehnten zu bieten hat. Durch den Abend führt euch DJ Milady.