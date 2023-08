Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Im September startet das neue Kitajahr. Manche Gemeinden rüsten sich, indem sie neue Krippengruppen eröffnen. Andere suchen händeringend nach Personal. Und wieder andere haben noch freie Kindergartenplätze.

Christiane Geiser von der Lindauer Stadtverwaltung telefoniert mit Eltern und Kitaleitungen, schreibt Mails und reserviert Plätze. „Am Anfang klingt immer alles ganz schrecklich“, sagt sie. Doch wenn sich die Kinder nach und nach auf die verschiedenen Einrichtungen verteilen, löse sich langsam alles auf.

Knapp drei Wochen vor Beginn des neuen Kitajahrs haben allerdings noch nicht alle Lindauer Kinder einen Platz. Ganz entspannen wird sich die Situation erst, wenn zum Jahreswechsel die neue Kita im Hammerweg eröffnet. „60 Familien sind dafür vorgemerkt“, sagt Geiser.

Im Januar soll die Kita im Hammerweg in Betrieb gehen. In dem Gebäude, das die Firma i+R bauen lässt, entstehen außerdem Eigentumswohnungen. (Foto: Ronja Straub )

Dabei handele es sich hauptsächlich um Kinder, die nicht sofort einen Betreuungsplatz brauchen und noch ein paar Monate warten können. Immerhin hat die Stadt mittlerweile einen Träger für die neue Kita gefunden. Wer das ist, verrät Geiser nicht. Sie verweist auf Verträge, die noch unterzeichnet werden müssen.

Die Rettung könnte aus Weißensberg kommen

„Der Bau wird Ende des Jahres fertig sein, der Träger will dann Personal suchen“, sagt Geiser. Im Januar soll die Einrichtung, die Platz für 75 Kindergarten– und zwölf Krippenkinder bieten soll, eröffnen.

Für diejenigen, die nicht so lange warten können, habe die Stadt zum großen Teil Lösungen gefunden, zumindest für den Moment. „Im Familienzentrum Minimaxi gibt es zum Beispiel eine Übergangsgruppe“, erzählt Geiser. Übrig seien noch etwa zwei Handvoll Kinder, die dringend ab September einen Platz brauchen. Die Rettung könnte aus Weißensberg kommen.

„Wir haben jetzt noch mehr als zehn Plätze frei“, sagt Franz Steib, Kirchenpfleger und Verwalter der Weißensberger Kindertagesstätte St. Markus. Die Kinder der Gemeinde hätten längst alle eine Zusage erhalten.

Die Kindertagesstätte St. Markus ist durch Um- und Anbau zu einem imposanten Gebäudekomplex direkt neben der Weißensberg Kirche geworden. (Foto: Ruth Eberhardt )

Mit der Aufnahme von Kindern aus Nachbargemeinden sei die Kita bislang noch vorsichtig gewesen. Denn bis vor Kurzem fehlte dafür noch Personal. „Aber das hat sich in den vergangenen 14 Tagen komplett erledigt“, sagt Steib.

Auf drei offene Stellen für Kinderpflegerinnen habe es sehr viele Bewerbungen gegeben. „Das ist ungewöhnlich.“ Immerhin fehlt in ganz Deutschland Kitapersonal an allen Ecken und Enden.

In Hergensweiler sind mehrere Stellen offen

Doch die neuen Mitarbeiterinnen seien alle aus der Region und hätten aktiv nach offenen Stellen gesucht. Steib glaubt, dass seine Kita auch deswegen attraktiv ist, weil sie neu ist. Vor knapp einem Jahr haben die Weißensberger die renovierte, umgebaute und erweiterte Kindertagesstätte eingeweiht.

Zudem sei der Anstellungsschlüssel in St. Markus gut. Auf eine Fachkraft kommen hier nur zwischen 8,5 und neun Kinder. Als normal gelten zehn, mehr als 11,5 sind nicht erlaubt.

Ein paar Kilometer weiter ist die Personalsituation um einiges angespannter. In Hergensweiler sind derzeit drei Vollzeitstellen für Erzieherinnen offen, außerdem sucht die Gemeinde eine Kinderpflegerin.

2014 hatten wir 65 Kinder, zum Jahreswechsel werden es 100 sein. Wolfgang Strohmaier

Trotzdem seien alle Kinder untergekommen, sagt Bürgermeister Wolfgang Strohmaier im Gespräch. Allerdings nur deshalb, „weil einige Eltern bereit waren, zu staffeln“. Der Kindergarten muss mit den Betreuungszeiten jonglieren.

Dass Personal fehlt, liegt laut Strohmaier auch daran, dass dort immer mehr Kinder betreut werden müssen. „2014 hatten wir 65 Kinder“, sagt er, „zum Jahreswechsel werden es 100 sein.“ Gebaut worden sei die Kita einst für 50 Kinder.

Darum plant auch Hergensweiler einen Neubau. Weil die jetzigen Räume aus allen Nähten platzen, nutzt der Kindergarten jetzt schon einen Raum im Pfarrhaus und einen weiteren in der Mehrzweckhalle. Außerdem hat die Gemeinde ein Waldgrundstück angemietet. „Wir werden das Grundstück jetzt intensiver nutzen und öfter in den Wald gehen“, sagt er.

Erst vor Kurzem sorgte die Gemeinde für Schlagzeilen. Der Gemeinderat hatte beschlossen, alle Beschäftigten im pädagogischen Dienst um eine Gehaltsstufe höher einzugruppieren, als der Tarifvertrag vorgibt. Die Gehaltserhöhung für ihre Erzieherinnen lässt sich die Gemeinde 50.000 Euro kosten, sagt der Bürgermeister. Immerhin sind mittlerweile zwei Erzieherinnen gefunden, die im November anfangen. Allerdings beide nur in Teilzeit, gemeinsam füllen sie eine Stelle.

Der Waldkindergarten ist beliebt

Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe glaubt, dass Geld nicht alles ist. „Andere Rahmenbedingungen spielen eine größere Rolle als 100 Euro mehr im Monat“, sagt er. In den Sigmarszeller Kitas sind alle Stellen besetzt. Agthe ist sich sicher: Das liegt an den guten Leiterinnen und an einem „respektvollen, guten Miteinander“.

Dazu gehört für ihn aber zum Beispiel auch, dass Gruppenleitung und deren Stellvertreterinnen gleich viel verdienen. „Dafür wird den Stellvertreterinnen aber auch mehr Verantwortung übertragen“, erläutert Agthe. Sie übernehmen einen Teil der Elterngespräche. Dadurch verteile sich der Stress auf mehrere Schultern und alle seien zufriedener.

Gleich mehrere Bewerbungen habe es für die Nachfolge einer schwangeren Erzieherin im Waldkindergarten gegeben. „Der Waldkindergarten ist sehr beliebt“, sagt Aghte. Die Kinder aus Sigmarszell hätten alle einen Platz bekommen. „Und wir haben noch einige aus Hergensweiler aufgenommen.“

Auch alle Achberger Kinder sind in Krippe und Kindergarten untergekommen, sagt Bürgermeister Tobias Walch. Nach den Ferien werde der Kindergarten St. Christophorus auch wieder die Nachmittagsgruppen anbieten können. Das ging im vergangenen Jahr nicht immer.

Bürgermeister hilft beim Einräumen

In den Seegemeinden waren in der Vergangenheit vor allem Plätze für die Jüngsten Mangelware. Sowohl Wasserburg als auch Bodolz eröffnen darum neue Krippengruppen. Die Container neben dem Bodolzer Rathaus stehen schon seit einigen Wochen.

Beim Einräumen am vergangenen Freitag hat Bürgermeister Felix Eisenbach persönlich die Ärmel hochgekrempelt. Ein paar Lieferungen stünden zwar noch aus, „aber die werden in den nächsten zwei Wochen eintreffen“, sagt er.

Bürgermeister Felix Eisenbach kommt aus dem Urlaub, um mitzuhelfen (Foto: isa )

Der Betrieb in den neuen Räumen startet erst am 11. September. „So hat das Krippenpersonal die Möglichkeit, die Krippe einzurichten, sich kennenzulernen und somit alles für den Start in den neuen Räumlichkeiten vorzubereiten.“

Der gemeindliche Kindergarten startet schon am 4. September und habe keine Personalprobleme. Angespannt ist die Situation hingegen in der Kita St. Johannes. Dort sind drei Stellen offen, darunter die Kita–Leitung.

Nachbesetzen konnte der Träger, das Kita–Zetrum St. Simpert in Augsburg, bisher erst eine der Stellen — und die neue Kollegin beginnt auch erst im Januar, wie Josefine Weiser von St. Simpert auf Nachfrage schreibt. Die Leitungsstelle ist noch offen. Zwar liefen derzeit Bewerbungsgespräche, allerdings sei noch nicht klar, ob die Kita im September die vollen Betreuungszeiten anbieten könne.

Möbel sind noch nicht geliefert

Weil es in Wasserburg sehr viele Krippenkinder gibt, eröffnet auch dort eine neue Krippengruppe. Dafür mietet die Gemeinde Räume vom evangelischen Pfarrzentrum an. Die vier Voll– und Teilzeitkräfte, die dort künftig arbeiten sollen, habe die Gemeinde trotz „der schwierigen Lage am Markt“ gefunden, sagt Bürgermeister Harald Voigt.

Noch sind die Räume aber kahl. Die Möbel seien noch nicht geliefert, erklärt der Bürgermeister. Darum startet der Betrieb auch erst mit einem Monat Verzögerung im Oktober.

Wenn die neue Krippengruppe, in der 13 Kinder unterkommen sollen, eröffnet ist, sind laut Voigt alle Wasserburger Kinder betreut. Das Personal reiche aus, um die regulären Öffnungszeiten beizubehalten.

In Nonnenhorn werden ab September ebenfalls alle Kinder einen Platz haben. „Das gilt auch für die Unter–Dreijährigen, für die wir im Februar eine zweite Krippengruppe in unserem Flohzirkus eröffnet haben“, sagt Bürgermeister Rainer Krauß. Der Flohzirkus werde ab September zudem in kommunale Trägerschaft überführt. Bislang gehörte er zum katholischen Frauenbund.

Personal suche die Gemeinde immer. „Wir haben lieber mal etwas mehr als zu wenig“, sagt Krauß. Ähnlich wie in Weißensberg liege der Personalschlüssel auch in Nonnenhorn zwischen 8,7 und neun Kindern pro Fachkraft.

Grundsätzlich sei ausreichend Personal da, aktuell sucht aber auch Nonnenhorn eine Kita–Leitung. „Wenn wir diese Stelle wieder besetzt haben, sind wir völlig im grünen Bereich“, sagt Krauß. Am Mittwoch komme eine Bewerberin zum Vorstellungsgespräch.