In Überzahl haben die Islanders viel Luft nach oben

Auch wenn es am vergangenen Wochenende durch das 4:7 in Höchstadt und die 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschießen gegen den SC Riessersee nur einen Punkt gegeben hat, ist John Sicinski vor allem mit dem Spiel am Sonntag durchaus zufrieden gewesen. Der Trainer der Lindau Islanders lobte die Einstellung seiner Mannschaft.

Eine Leistung wie gegen den SC Riessersee ist für die Islanders in der Eishockey-Oberliga auch an diesem Wochenende nötig: Am Freitag (19.30 Uhr) geht es zu Hause in der BPM-Arena gegen den EV Füssen, am Sonntag (16 Uhr/SpradeTV) sind die Lindauer beim DEL2-Absteiger Heilbronner Falken zu Gast.

Zwei Drittel lang besser, aber nur einen Punkt geholt

Für den Auftritt gegen Garmisch-Partenkirchen gab es sogar Lob vom SCR-Trainer Pat Cortina: „Lindau war zwei Drittel lang das klar bessere Team“, meinte der ehemalige Bundestrainer. „Lindau war stark und hätte vielleicht mehr als einen Punkt verdient gehabt. Aber so ist Eishockey.“ Im Penaltyschießen war Andreas Farny ganz nah dran am entscheidenden Treffer, schließlich sicherte aber Robin Soudek dem SCR den Zusatzpunkt.

Cortina wusste, bei er sich bedanken musste: „Unsere Unterzahl war stark, und Andreas Mechel hat uns den Sieg gesichert“, lobte der Trainer seinen Goalie. Wieder einmal mussten die Islanders dagegen mit ihrem Powerplay hadern. „Das war schwach“, sagte Sicinski. Ein Grund dafür war für den Trainer aber leicht auszumachen: „Daniel Stiefenhofer, Walker Sommer und Vincenz Mayer sind in Überzahl einfach nicht zu ersetzen.“ Das erfahrene Trio war und ist verletzt.

Füssen soll auf Distanz gehalten werden

Die Lindauer müssen wohl auch gegen den EV Füssen mit einem etwas dünneren Kader bestehen. Wichtig wird daher wieder die Einstellung sein ‐ und mit der war Sicinski nach der Partie gegen den SC Riessersee absolut zufrieden. „Ich bin stolz auf die 16 plus zwei Spieler, es war einer der größten Kämpfe in dieser Saison“, meinte der Islanders-Trainer.

Demzufolge gehen sowohl Sicinski als auch die Spieler der Islanders zuversichtlich in die Partie am Freitag auf heimischem Eis. Das Ziel ist natürlich klar: Lindau will den EV Füssen weiter distanzieren. Derzeit haben die Islanders als Tabellenachter 25 Punkte, Füssen auf Rang elf hat 15 Punkte. Dass mit dem EVF aber jederzeit zu rechnen ist, haben die Lindauer am eigenen Leib erfahren. Im ersten Duell dieser Saison führten die Islanders in Füssen schon mit 3:0, mussten dann aber froh sein, in Überzahl noch den Zusatzpunkt geholt zu haben. Die Lindauer erwarten in der BPM-Arena laut Mitteilung „ein intensives und emotionsreiches“ Spiel.

Zehn Spiele Sperre für Heilbronns Goalie

Ein ganz anderes Kaliber als Füssen wartet am Sonntag auf die Islanders. Es geht für die Lindauer zum DEL2-Absteiger Heilbronner Falken, die mit 29 Punkten auf Rang sechs stehen ‐ auf den Tabellendritten Bayreuth Tigers hat Heilbronn nur zwei Zähler Rückstand. Sowohl in einem Testspiel in der Vorbereitung als auch im ersten Vergleich dieser Oberligasaison haben die Islanders gegen die Heilbronner knapp verloren.

Verzichten müssen die Heilbronner allerdings auf ihren Top-Goalie Patrick Berger. Der 26-Jährige, der schon für Landshut und Regensburg in der DEL2 gespielt hat, wurde für zehn Spiele gesperrt. Der Goalie war im Spiel gegen Weiden in der Schlussphase für einen sechsten Feldspieler vom Eis gefahren und hatte dann von der Bank aus einen Linienrichter geschlagen. „Dabei hat er eine schwerere Verletzung des Schiedsrichterpersonals in Kauf genommen“, wie es in der Urteilsbegründung des Sportgerichts des Deutschen Eishockey-Bundes heißt.

Qualität haben die Heilbronner aber nicht nur im Tor. In der Verteidigung der Falken steht unter anderem der ehemalige Towerstars-Profi Thomas Supis, im Sturm die ebenfalls aus Ravensburg bekannten Robin Just und Frédérik Cabana. „Auch wir haben Tiefe im Kader“, meint Sicinski, der stolz auf sein Team war, wie es die namhaften Ausfälle verkraftet hat. Sonderlob gab es etwa für die Reihe mit Andreas Farny, Marc Hofmann und Nicolas Strodel. „Sie haben zwei Topspieler der Garmischer nahezu ausgeschaltet“, sagt Sicinski.

Kids-on-Ice-Day war ein voller Erfolg

Der Kids-on-Ice-Day der EV Lindau Islanders am vergangenen Wochenenden ist laut Mitteilung sogar noch besser frequentiert gewesen als bei der Premiere vor einem Monat. Mehr als 80 Anmeldungen verzeichnete die Nachwuchsabteilung der Islanders, viele Kinder waren in der BPM-Arena neu dabei. „Wir sind begeistert, dass wir die Zahlen des ersten Kids Day noch übertreffen konnten. Der EV Lindau will hierauf aufbauen und so viele Kinder wie möglich mit dem Eis in Berührung bringen“, sagte Spencer Eckhardt, hauptamtlicher Nachwuchschef der Islanders.

Profis standen mit auf dem Eis

Aufgebaut waren ein Torschussparcours, ein Kleinfeldspiel und eine Lauflernzone. Die vom Deutschen Eishockeys-Bund zertifizierten Nachwuchstrainer der Islanders wurden unterstützt von den Oberliga-Akteuren Zachary Kaiser, Matthieu Desautels, Marvin Wucher, Fabian Birner und Christian Obu. Die Profis gaben Tipps und hilfreiche Kniffe für den Nachwuchs. Die Teilnahme war kostenlos, die Kids mussten lediglich Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner mitbringen.

Bis zum Jahreswechsel planen die Young Islanders noch einen weiteren Aktionstag: Am 10. Dezember steht der Girls- und Integration Day auf dem EVL-Terminkalender. Außerdem sieht das Konzept eine besondere Kindergartenaktion vor. Dabei wollen Vertreter des EV Lindau die Kinder nach Absprache in den Kindergarten abholen und dann in der BPM-Arena ein kindgerechtes Programm auf dem Eis absolvieren. Das bewährte Learn-2-Skate-Programm, dass sich großer Beliebtheit erfreut, läuft in den kommenden Wochen auch jeden Montag und Donnerstag weiter. „Jetzt ist die beste Zeit für den Einstieg, um noch vor Weihnachten Schlittschuhlaufen zu lernen“, teilen die Islanders mit. Gesucht werden vor allem Kinder der Jahrgänge 2016 und jünger.