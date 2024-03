Es geht ganz schnell. Mit einem einfachen Brecheisen, es lässt sich im Ärmel verstecken, hebt Polizist Bernd Vaupel an drei Stellen den Rahmen etwas an und zack, nach wenigen Sekunden ist das Fenster offen. „So einfach ist das.“

Was der Lindauer Polizeihauptkommissar in dem neu eingerichtet Raum für Einbruchschutz im Obergeschoss der Lindauer Polizeiinspektion demonstriert, ist für Einbrecher Tagesgeschäft. Sie agierten spontan, schnell und präzise, sagt Vaupel. Präsidiumsweit, also zwischen Neu-Ulm und Kempten sowie von Lindau bis Buchloe, steigen die Zahlen von Einbruchdiebstählen.

Bernd Vaupel im Gespräch mit LZ-Redakteurin Ronja Straub

Auch wenn die Fälle in Lindau seit der Coronapandemie zurück gegangen sind - jeder Fall ist einer zu viel. „Vielleicht, weil die Polizeipräsenz in Lindau recht hoch ist“, vermutet der Polizist.

Das Sicherheitsgefühl geht verloren. Bernd Vaupel

Denn durch einen Einbruch verlieren Bewohner nicht nur Hab und Gut. Er hat auch emotionale Folgen. Häufig lassen Täter Chaos zurück: Kleidung auf dem Boden, kaputtes Geschirr, zerstörte Lieblingsstücke. „Das Sicherheitsgefühl geht verloren“, sagt Vaupel, der sich an eine Frau aus Wasserburg erinnert, bei der innerhalb eines Jahres zweimal eingebrochen wurde. Danach musste sie wegziehen. „Sie hat es nicht mehr ertragen.“

„Man muss es ihnen erschweren.“

Grundsätzlich gilt: Einbrecher haben es eilig. „Wenn sie nach drei bis fünf Minuten nicht ins Haus kommen, geben sie häufig auf“, weiß Bernd Vaupel aus Erfahrungswerten. Sprich: Umso leichter sich Fenster oder Türen öffnen lassen, desto einfacher haben es die Übeltäter.

Fenster aufbrechen geht ganz einfach. Der Schraubenzieher lässt sich leicht im Ärmel verstecken. Mit drei Handgriffen ist es offen. (Foto: Ronja Straub )

„Man muss es ihnen erschweren.“ Zum Beispiel mit einer doppelten Fensterscheibe. Widerstandsklasse zwei sei dabei ausreichend. „Das hält einem Einbruch stand“, so der Polizist.

Gelingt es den Einbrechern, die Scheibe zu zerschlagen, öffnen sie Fenster oder Terrassentüren mit dem Griff innen, erklärt Bernd Vaupel. Deshalb empfiehlt der Fachmann abschließbare Fenstergriffe. Wichtig sei, dass man sie dann auch wirklich abschließe und den Schlüssel abziehe.

Auch Pilzzapfen helfen. Das sind spezielle Sicherheitsbeschläge, die das Aufhebeln von Fenstern oder Fenstertüren erschweren. „Am besten hat man beides.“

Einbruchschutz kann teuer werden

Eigentümer sollten Einbruchschutz am besten schon beim Hausbau mitdenken. Sonst wird es teuer. Ein Fensterumbau beispielsweise könne bis zu 20.000 Euro kosten, so Vaupel.

Mit sogenannte Pilzzapfen lassen sich Fenster nicht mehr aufhebeln. (Foto: Ronja Straub )

Damit Einbrecher es auch bei der Haustüre schwer haben, sollte ein sogenannter Hebelschutz in die Tür eingebaut werden. Ein Ziehschutz sorge außerdem dafür, dass Täter mit einer Stahlschraube nicht das Schloss aufbrechen können. Ein gutes Sicherheitsschloss koste 100 Euro oder mehr.

Aber die Investition lohnt sich laut dem Polizisten. Denn obwohl es immer Einbruchsversuche gebe, seien Einbrecher immer seltener „erfolgreich“, so Vaupel.

Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer

Im Haus angekommen, gingen Diebe schnell vor. „Sie verschaffen sich kurz einen Überblick und machen sich eine Roadmap.“ (dt.: Straßenkarte, Anm. d. Red.)

Sie wissen genau, wo sie schauen müssen

Dann suchten sie alle wichtigen Zimmer ab: Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer. Schränke werden aufgemacht, Kleidungsstücke herausgezogen, Schubladen nach und nach geöffnet und geleert. „Sie wissen genau, wo sie schauen müssen“, weiß der Polizeihauptkommissar.

Problematischerweise haben viele Leute Bargeld an den offensichtlichsten Orten versteckt. Der Polizist warnt davor, es in der Zuckerdose, im Küchenschrank oder unter der Wäsche aufzubewahren.

So gehen Täter vor

Mitgenommen werden hauptsächlich Bargeld, aber auch Schmuck, Laptops, iPads oder Handys. „Eher kleine Dinge, kein Dieb verlässt mehr ein Haus mit einem großen Flachbildfernseher unterm Arm.“ Den klassischen Dieb mit dem Sack auf dem Rücken gebe es nicht mehr.

Dass ein Einbrecher ein Haus tagelang beobachtet und dann einbricht, komme so gut wie nie vor, sagt Vaupel. Die Täter gingen häufig spontan vor. Viele kämen von weiter weg, sie nutzten die Autobahn zur An- und Abreise, sagt Vaupel.

Häufig entwischen die Einbrecher der Polizei. Die Aufklärungsquote liege laut Vaupel bei gerade einmal 20 Prozent. Auf frischer Tat ertappt werden Täter nur selten.

Der günstigste Einbruchschutz: aufmerksame Nachbarn. (Foto: Ronja Straub )

Besonders hilfreich bei der Aufklärung seien Nachbarn, die gut aufpassen. Die Polizei empfiehlt deshalb selbst beim kleinsten Verdacht die 110 zu wählen und sich Beobachtungen zu notieren. „Der günstigste Einbruchschutz ist noch immer ein aufmerksamer Nachbar.“