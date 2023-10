In Rekordzeit ein Outfit zusammenstellen

Wer wird der erste Shopping-Star von Lindau? Am Samstag, 18. November, kämpfen drei Kandidatinnen oder Kandidaten um den begehrten Titel im Lindaupark. Die Aufgabe: In 1,5 Stunden müssen sie mit 250 Euro ein komplettes, themenbasiertes Outfit zusammenstellen.

Nach Ablauf der Zeit erfolgt ein Styling von Haaren und Make-Up durch Beauty Experte Boris Entrup sowie anschließend die Präsentation vor einer professionellen Jury. Diese besteht aus Hair- & Make-Up Artist Boris Entrup, Antonia Walter, einer High-End Stylistin aus Ulm sowie Julian Friedrich, stellvertretender Geschäftsführer der Werbegemeinschaft des Einkaufzentrums Lindaupark GbR. Zu gewinnen gibt es für den Shopping-Star einen Einkaufsgutschein in Höhe von 1000 Euro.

Am Tag des Shopping Contests selbst, 18. November, erhalten die Teilnehmer von der Jury ein aktuelles Mode-Thema und müssen daraufhin in 1,5 Stunden ein komplettes Outfit zusammenstellen. Die Kandidaten dürfen sich jeweils eine Begleitperson aussuchen, die sie auf der Shoppingtour begleitet.

Anschließend präsentieren die Teilnehmenden das Outfit auf dem Laufsteg im Erdgeschoss des Lindauparks der Jury, die dafür Punkte vergibt. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen Shopping Gutschein in Höhe von 1000 Euro für das Einkaufszentrum. Alle drei Kandidaten dürfen ihre geshoppten Outfits behalten. Während des Events können sich die Besucherinnen und Besucher des Lindauparks auf unterschiedliche Aktionen wie Live-Musik, kostenlose Typberatung, Kinderschminken sowie Interviews zum Thema „Style Coaching“ und „Hair- & Make-Up“ im Lindaupark freuen.

Bewerbungen sind ab sofort bis zum 1. November möglich. Aus allen Bewerbern werden drei Finaliste ausgewählt. Diese dürfen am 18. November ab 11 Uhr beim Shopping Contest live im Lindaupark teilnehmen. Bewerbungen können online unter www.lindaupark.de/contest auf der Seite des Lindauparks eingereicht werden. Unter allen Bewerbungen werden außerdem 25 Lindaupark-Gutscheine im Wert von 25 Euro verlost. Geschlecht, Alter und Kleidergröße sind ganz egal. Teilnahmebedingungen sind: Spaß an Mode, am 18. November Zeit haben, mindestens 18 Jahre alt und nicht kamerascheu sein.