Kurz vor 23 Uhr ist es plötzlich laut geworden: Hagelkörner prasselten am Dienstagabend vom Himmel. In Oberreitnau waren sie fast so groß wie Tischtennisbälle — und hinterließen Dellen auf Autos. Aber auch andere Stadtteilen und Gemeinden waren betroffen.

Hagelkörner vor Geldmünze, Hagelkörner vor Maßband, Hagelkörner in diversen Händen und vor eisgekühltem Drink: In der Facebook–Gruppe „Du weißt, dass Du aus Lindau bist...“ zeigt sich, dass der Hagel in Lindau und den umliegenden Gemeinden unterschiedlich zugeschlagen hat.

Während in Oberreitnau, Unterreitnau, Hergensweiler, Niederstaufen und Esseratsweiler bis zu tischtennisgroße Hagelkörner vom Himmel donnerten, regnete es andernorts nur kurz.

Beweise finden sich nicht nur in der Gefriertruhe

„Ich hab Hagelbälle in der Gefriertruhe als Beweis“, schreibt eine Nutzerin in Facebook. Andere haben Beweise, auf die sie lieber verzichten würden: Die Hagelkörner haben Löcher in Kunststoffkisten, aber auch Dellen auf Autos hinterlassen. In welchem Ausmaß die Obstbauern betroffen sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.