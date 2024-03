Die Anzahl der Straftaten im Bereich des Kemptener Polizeipräsidiums, zu dem auch der Landkreis Lindau gehört, ist 2023 leicht gestiegen. 39.459 Fälle verzeichneten die Beamten. Das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Landkreis Lindau gab es im vergangenen Jahr 5216 Straftaten. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, ist hier höher als im Bayern-Schnitt.

Die Menschen lebten in unserer Region „sehr sicher“, bilanzierte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner. Doch es gibt auch Bereiche, die ihr Sorgen bereiten: Dazu zählt die jeweils gestiegene Zahl an Wohnungseinbrüchen, Ladendiebstählen und an sogenannten Rohheitsdelikten an Schulen. Ein Überblick:

Aufklärungsquote: 74 Prozent aller angezeigten Straftaten im Bereich des Polizeipräsidiums wurden geklärt. Im Landkreis Lindau waren es sogar 81,4 Prozent. Das entspricht einer leichten Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Zur Einordnung: Bayernweit lag die Aufklärungsquote bei 65,2 Prozent.

Tatverdächtige: Fast 79 Prozent aller Tatverdächtigen im Präsidiumsbereich waren Erwachsene, drei Viertel männlich. 37,5 Prozent waren Nichtdeutsche. Dazu zählen Touristen, eingereiste Kriminelle, die nicht dauerhaft in Deutschland leben, und Geflüchtete.

Ein Beispiel für einen Tourist, der in der Region kriminell wurde, ist der US-Amerikaner, der erst kürzlich unter anderem wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Er hatte gestanden, zwei Frauen beim Schloss Neuschwanstein attackiert und eine getötet zu haben.

In Lindau waren im vergangenen Jahr 74,2 Prozent der Tatverdächtigen Erwachsene, vier Fünftel männlich und 46,2 Prozent Nichtdeutsche.

Gewaltkriminalität: Dazu zählen unter anderem Mord und Totschlag, Vergewaltigung und Raub. 1295 Straftaten wurden im gesamten Präsidiumsbereich gezählt, in Lindau waren es 118.

Bei einem großen Teil der Taten handelt es sich um gefährliche und die schwere Körperverletzung. Dahinter kommen Raubdelikte. Über ein Viertel der Täter war alkoholisiert.

Auf den gesamten Präsidiumsbereich bezogen richteten sich 20 Straftaten gegen das Leben, wie es im Polizeijargon heißt - fünf weniger als im Vorjahr.

In Lindau gab es im vergangenen Jahr drei solcher Straftaten. Darunter die beiden Messerstechereien auf der Lindenschanze und in der Rickenbacher Straße sowie eine Auseinandersetzung vor einer Flüchtlingsunterkunft, wo ein Mann erst zwei Männer mit einem Messer angegriffen und dann versucht hatte, sie zu überfahren.

Wohnungseinbrüche: Die Polizei verzeichnet im gesamten Präsidiumsbereich einen massiven Anstieg von über 25 Prozent auf 217 Fälle (Kreis Lindau: 18 Fälle, 38,5 Prozent). Die Zahlen bewegen sich wieder in Richtung der Vor-Corona-Jahre.

Als einen Grund nannte Strößner die gute überregionale Verkehrsanbindung der Region. Die Täter seien oft Durchreisende, was auch die Ermittlungen erschwere: Nur knapp 19 Prozent der Fälle im Präsidiumsbereich wurden aufgeklärt.

Im Kreis Lindau lag die Aufklärungsquote im vergangenen Jahr immerhin bei 44,4 Prozent. Die Polizei will mit gezielter Prävention, aber auch Schwerpunkt-Kontrollen gegensteuern. Neben dem materiellen Verlust beklagten viele Einbruchsopfer auch eine psychische Belastung, sagte Strößner.

Ladendiebstähle: Auch hier gab es eine starke Steigerung auf 2180 Fälle (Lindau: 202). Die Aufklärungsquote lag bei über 90 Prozent (Lindau: 92,1). Gespräche mit Ladeninhabern und mehr Polizeipräsenz vor größeren Einkaufszentren kündigte Claudia Strößner als Gegenmaßnahmen an.

Gewalt an Schulen: Die sogenannten „Rohheitsdelikte“ stiegen im gesamten Präsidiumsbereich um 25 Prozent auf 282 Fälle. Zu ihnen zählt eine einfache Körperverletzung wie beispielsweise Schubsen oder eine Ohrfeige.

Vieles hänge davon ab, ob Eltern Anzeige erstatten oder nicht, erläuterte Kriminaloberrat Hans Willbold. „Schule sollte Schonraum sein“, appellierte er. Auch die Zahl der Beleidigungen an Schulen nahm zu. Eine zunehmend wichtige Rolle spiele die Vernetzung zwischen Akteuren wie Lehrern, Sozialpädagogen, Eltern und Polizei.

Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit Präsidentin Claudia Strößner und Kriminaloberrat Hans Willbold. (Foto: Julia Baumann )

Sexualdelikte: Einen Rückgang um 10,7 Prozent auf 1126 Fälle verzeichnete die Polizei im gesamten Präsidiumsbereich. Stark gesunken - nämlich um 35,5 Prozent - ist die Verbreitung von „Missbrauchsdarstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern“.

Dazu habe die vermehrte Aufklärungs- und Präventionsarbeit für Jugendliche und Heranwachsende beigetragen. Der Anteil der Tatverdächtigen unter 21 Jahren sank von 62 auf 38 Prozent. Hintergrund: Laut Polizei kommt es immer wieder vor, dass junge Leute kinderpornografische Schriften zur vermeintlichen „Belustigung“ in sozialen Netzwerken verbreiten. Die strafrechtliche Konsequenz sei ihnen oft nicht bewusst.

Häufigkeitszahl: Sie ist ein Gradmesser für die Sicherheitslage einer Region. Die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner sank im gesamten Präsidiumsbereich leicht auf 3907. Zum Vergleich: Bayernweit liegt der Wert bei 4361. Der Landkreis Lindau ist hier überdurchschnittlich - und zwar im negativen Sinn. Hier liegt die Häufigkeitszahl bei 6.255.

Das Kemptener Polizeipräsidium: 2215 Mitarbeiter sind für die Sicherheit von über einer Million Einwohnern zuständig. Der Zuständigkeitsbereich umfasst die Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu, Unterallgäu, Lindau, Neu-Ulm und Günzburg sowie die kreisfreien Städte Kempten, Memmingen und Kaufbeuren.