Nicht nur Unternehmen und Betriebe kämpfen im Kreis Lindau mit der Talfahrt der Wirtschaft. Auch die Lindauer Arbeitsagentur spürt die Probleme der Konjunktur. Zwar ist die Arbeitslosenzahl bis Ende Oktober leicht gesunken. Doch mit 1180 Menschen ohne feste Stelle ist sie um fast ein Fünftel höher als vor einem Jahr.

„Diese Entwicklung beobachten wir natürlich kritisch“, stellt die Lindauer Agenturleiterin Liliane Wutz im Gespräch mit der LZ fest. Mit aktuell 2,6 Prozent Erwerbslosen findet sich Lindau im Vergleich der regionalen Agenturgeschäftsstellen im Mittelfeld wieder. Im Herbst 2022 waren es nur 2,2 Prozent gewesen ‐ damals der zweitbeste Wert in der Region Kempten-Memmingen.

Wir können momentan keine spezielle Branche für diese Zunahme sehen. Liliane Wutz

Detaillierte Gründe für diese Entwicklung kann Wutz nicht nennen: „Wir können momentan keine spezielle Branche für diese Zunahme sehen.“ Die Verantwortlichen der Allgäuer Regionalagentur sind überzeugt, dass „der breite Branchenmix unserer Region einen stabilen Arbeitsmarkt sichert“. Das komme dem Allgäu und dem bayerischen Bodensee „gerade in Krisenzeiten zugute“, heißt es in der regionalen Monatsbilanz.

Agentur spürt „wirtschaftliche Eintrübung“

Wutz geht davon aus, dass die in diesem Herbst anhaltend hohe Erwerbslosigkeit „ein grundsätzlicher Trend“ ist. Sie bezeichnet das als ein Zeichen für „eine generelle wirtschaftliche Eintrübung“.

Bemerkenswert ist beim Blick in die Monatsbilanz, dass nicht nur die Zahl der älteren Arbeitslosen (mittlerweile knapp 500) und von Menschen mit Behinderung (Ende Oktober 108) ohne feste Stelle steigt. Aktuell sind 117 Erwerbslose unter 25 Jahre alt ‐ laut Statistiker der Agentur im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von fast 50 Prozent.

Firmen melden weniger Stellen

Was Wutz bewegt, ist aber auch der Rückgang an offenen Stellen. Zwar haben Wirtschaftsvertreter beim jüngsten Konjunkturgespräch angemerkt, dass ihr dringender Personalbedarf aus den Reihen der bei der Agentur gemeldeten Kräfte nicht mehr gelöst werden könne. Weil eine Erwerbslosenquote von 2,7 oder jetzt aktuell 2,6 Prozent nahezu Vollbeschäftigung bedeute.

Die schlechte Konjunktur liest die Lindauer Agenturleiterin aber auch an der Entwicklung der neu gemeldeten Arbeitsplätze ab ‐ die sinkt seit längerem kontinuierlich. Insgesamt sind in der Agentur Ende Oktober nur noch 1219 freie Stellen gelistet. Was nach Wutz’ Worten einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von rund einem Drittel entspricht.

Die Firmen im Kreis Lindau suchen derzeit unter anderem Kräfte für die Metallbearbeitung, für Maschinenbau- und Betriebstechnik (jeweils 80), für den Verkauf (68 offene Stellen) und den Bereich Logistik (58).