Die Betreuungssituation für Kleinkinder in Lindau ist angespannt. Doch nun ist Erleichterung in Sicht: Nach den Osterferien eröffnet die Diakonie Allgäu eine neue Kindertagesstätte - ihre erste im ganzen Landkreis.

Ihren richtigen Namen hat die neue Kindertagesstätte noch nicht, schreibt die Diakonie in einer Pressemitteilung. „Aktuell läuft sie noch unter dem Projekttitel Kita im Hammerweg.“

Über ihren endgültigen Namen solle das Team der Einrichtung entscheiden dürfen, die dort nach den Osterferien zu arbeiten beginnen. Beheimatet ist die Kita im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss eines Neubaus im Baugebiet „Oberes Rothenmoos“, den die Firma i+R Wohnbau errichtet hat.

Die neue Adresse lautet „Dr.-Otto-Davidson-Straße 1“. Die neu benannte Straße liegt direkt neben dem Hammerweg. Über der Kita befinden sich in dem Gebäude noch 16 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen. Sie verfügen über überdachte Loggien oder Balkone, einige mit Seeblick.

Platz für 90 Kinder

Die neue Kita bietet laut Pressemitteilung Platz für rund 90 Kinder. „Das Betreuungsangebot umfasst eine Krippengruppe für maximal zwölf Kinder ab einem Jahr sowie drei Kindergartengruppen für jeweils 25 Kinder“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wie alle Kindertagesstätten der Diakonie sei auch diese integrativ und inklusiv, also auch für Kinder mit Beeinträchtigungen und erhöhtem Förderbedarf geeignet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, freitags bis 15 Uhr.

Jeder der Gruppen stehe ein großer Gruppenraum, ein Nebenraum für intensivere Kleingruppenarbeiten sowie ein eigener Waschraum mit Toiletten zur Verfügung. In der Krippe gibt es einen Wickelraum mit Sichtverbindung zur Gruppe. „Die Kleinsten dürfen ihre nötigen Schlummerpausen in einem kuscheligen Schlafraum verbringen“, schreibt die Diakonie.

Darüber hinaus gebe es einen Mehrzweckraum, der auch als Turnhalle oder als Schlafraum für die größeren Kinder genutzt werden kann. Gegessen wird im großen, hellen Speisesaal mit integrierter Küche. Das Essen werde vom Bodolzer „Dorfstüble“ geliefert.

„Was die Konzeption angeht, so setzen wir auf einen grundlegend situationsorientierten Ansatz mit einzelnen Elementen aus verschiedenen pädagogischen Ansätzen“, werden Sarah El Halawani und Waldemar Schuchart in der Pressemitteilung zitiert. Die beiden leiten gemeinsam den Bereich Kita bei der Diakonie Allgäu.

Ein wichtiger Bestandteil sei die Religionspädagogik. „Das heißt, wie feiern beispielsweise den christlichen Jahreskreis mit seinen Festen. Zugleich sind wir offen zugewandt gegenüber anderen Religionen und Kulturen und freuen uns über deren bereichernden Input.“

Neben der Kita sollen noch weitere Wohnungen entstehen

In Zeiten massiven Fachkräftemangels werde auch für das Personal viel getan, schreibt die Diakonie. „Das Team der neuen Kita hat sehr viel Gestaltungsspielraum, vom Namen der Einrichtung bis hin zum Tagesablauf und Konzept“, werden Sarah El Halawani und Waldemar Schuchart zitiert.

Zudem biete die Diakonie Vorteile wie eine zusätzliche Rentenversicherung über die evangelische Zusatzversorgungskasse, eine höhere Krankenversicherung bei der bayerischen Beamtenkrankenkasse und ein Jobbike.

Wir organisieren monatliche Leitungskonferenzen. Sarah El Halawani

Sarah El Halawani und Waldemar Schuchart seien die direkten Ansprechpartner für alle Kitaleitungen der Diakonie Allgäu. „Wir organisieren monatliche Leitungskonferenzen, bei denen wir uns mit den Kolleginnen über aktuelle Themen, neue Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge austauschen“, so Sarah El Halawani.

Visualisierung der neuen Kita im Hammerweg. (Foto: Denkströme Architekten )

Die Kita mit den 16 Wohnungen drüber ist das erste Gebäude, das im Baugebiet „Oberes Rothenmoos“ fertiggestellt wurde. Auch die Lindauer Wohnungsgesellschaft GWG will schon seit längerem auf dem Gelände, das sich im Norden von Reutin in der Nähe der alten Coca-Cola-Hallen befindet, bauen.

Geplant sind etwa 60 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und knapp 40 Einfamilienhäuser. Die Wohnungen will die Wohnungsgesellschaft vermieten, die Häuser zum Verkauf anbieten. Wegen der explodierenden Kosten am Bau war das Baugebiet aber zwischenzeitlich auf Eis gelegt worden.

Doch nun steht der erste Bauabschnitt an: Ein Haus mit 38 Wohnungen soll dort als erstes gebaut werden. Indem „verschiedene Leistungspakete“ zusammengefasst worden seien und mit einem hohen Vorfertigungsgrad gearbeitet werde, sei der Preis eingedämmt worden, berichtete Alexander Mayer, Geschäftsführer der GWG kürzlich auf Nachfrage der LZ.

Eltern, die ihre Kinder in der Kindertagesstätte im Hammerweg anmelden möchten, haben die Möglichkeit, den Anmeldebogen unter Kita in Lindau auf www.diakonie-allgaeu.de herunterzuladen und ausgefüllt per Mail an [email protected] zu senden. Die Diakonie schickt den Interessenten daraufhin einen Anmeldebogen für alle weiteren Angaben zu.

Bewerbung zur Mitarbeit in der Kita werden per Mail angenommen an [email protected] oder per Post an Diakonie Allgäu, Kita Bereichsleitung, St.-Mang-Platz 12, 87435 Kempten.