„In Deutschland ist alles überreguliert“: GWG stellt 200 Wohnungen zurück

Mit 1906 Wohnungen ist die Lindauer Wohnungsgesellschaft GWG der größte Vermieter in Lindau. Doch hohe Baukosten, Überregulierung und fehlende Planungssicherheit bremsen auch deren Bauvorhaben aus. Geschäftsführer Alexander Mayer und Stellvertreterin Gabriella Herrmann sprechen über die aktuellen Herausforderungen und das Bauen der Zukunft.

Welche Wohnungen sind denn im Moment am meisten gefragt?

Mayer: Die größte Nachfrage haben wir bei Zwei–Zimmer–Wohnungen. Wir haben natürlich auch Nachfragen für größere Wohnungen. Das Problem ist, dass wir die an sich im Bestand haben, dass sie aber dort teilweise fehlbelegt sind. Frauen oder Männer leben weiterhin in großen Wohnungen, obwohl die Kinder längst aus dem Haus und die Ehepartner verstorben sind.

In anderen Städten, vor allem in Großstädten, gibt es entsprechende Tauschbörsen. Haben Sie das bei der GWG auch?

Herrmann: In der Holdereggenstraße (Seniorenanlage) sind wir damit an die Öffentlichkeit gegangen. Grundsätzlich versuchen wir immer, vor allem wenn wir barrierefreie Wohnungen neu schaffen oder entsprechend modernisieren, mit den Bestandsmietern, die barrierefreien Wohnraum benötigen, ins Gespräch zu gehen.

Wie reagieren Mieter, die schon jahrelang in dieser Wohnung leben, auf den Tausch–Vorschlag?

Mayer: Dann kommt oft das Argument, dass sie dann für die kleinere Wohnung gleich viel wie vorher für die große zahlen. Das stimmt aber natürlich nicht im Detail. Für die große 90–Quadratmeter–Wohnung zahle ich komplett die Betriebs– und Heizkosten. Später ist es für die 46–Quadratmeter–Wohnung entsprechend weniger. Und der Komfort ist natürlich ein ganz anderer. Die Wohnungen sind dann altersgerecht und barrierefrei.

Kann man die Leute also überzeugen?

Mayer: Das klappt manchmal, es klappt nicht immer. Wir machen die Erfahrung, dass die Leute nicht aus ihrem gewohnten Umfeld raus wollen. Das heißt, es macht nur dann Sinn, wenn wir vor Ort einen anderen adäquaten Wohnraum anbieten können, weil die Leute nicht von Zech nach Aeschach ziehen wollen oder umgekehrt. Unsere Mitarbeiter kennen unsere Mieter nahezu alle persönlich. Sie sprechen die Betroffenen persönlich an. Nur das ist der richtige Weg. Es bringt nichts, wenn wir da irgendeine App freischalten. Das funktioniert nicht.

Wer fragt nach den Zwei–Zimmerwohnungen, die jetzt so begehrt sind: alte Leute oder Singles?

Mayer: Querbeet, das ist die komplette Bandbreite durch die Gesellschaft. Das sind Leute, die sich trennen, Leute, die sich verkleinern wollen, und solche, die erstmals von daheim ausziehen. Der durchschnittliche Haushalt in Deutschland ist jetzt noch mal runtergegangen auf 1,97 Personen je Haushalt.

Kommt es vor, dass Sie Wohnungen verkleinern oder vergrößern, also baulich noch einmal verändern, um sie für die Mieter passend zu machen?

Mayer: Nein, das liegt in erster Linie an der baulichen Typologie. Bei den Gebäuden, die wir besitzen, sind alle Grundrisse übereinander identisch. Wenn man der einen Wohnung ein Zimmer zuschlagen würde, zerpflücken wir den gesamten Bestand. Da die ganzen Leitungen senkrecht durchs Haus führen, hätten wir in dem zugeschalteten Zimmer keine Stromleitung, welche auf den Hauptzähler aufgeschaltet werden kann. Diese sogenannten Zuschaltzimmer werden von vielen Architekten propagiert. Es steckt ein hehrer Gedanke dahinter, aber es macht baulich gar keinen Sinn und ist häufig technisch ein Riesenaufwand.

Wie viele geförderte Wohnungen hat die GWG im Bestand und wie viele sind barrierefrei?

Mayer: Es sind aktuell 328 geförderte Wohnungen, alle geförderten Wohnungen sind barrierefrei. Wir haben aber auch barrierefreie Wohnungen, die nicht gefördert sind. Denn bis 2017 haben wir gar nicht mehr gefördert gebaut, weil die Konditionen so schlecht waren. In dieser Zeit haben wir natürlich auch barrierefreie Wohnungen hergestellt. Prinzipiell gilt: Wenn wir neu bauen, ist alles barrierefrei.

Wenn wir einen Blick auf die öffentliche Förderungen werfen: Wer ist denn der klassische GWG–Mieter?

Herrmann: Wenn man sich die drei verschiedenen Einkommensstufen anschaut, dann sind es fast 80 Prozent der bayerischen Bevölkerung, die davon erfasst sind. Wir haben die meisten Bewerber für die Einkommensstufe eins. In diese fallen Rentner mit wenig Einkommen oder Bürgergeldempfänger. Aber es können auch Familien sein mit zwei oder drei Kindern, in denen nur ein Elternteil verdient. Die Nachfrage in der Einkommensstufe zwei, darunter fallen Frauen und Männer, die aufstockende Leistung bekommen, aber auch bereits Vollzeitbeschäftigte mit geringerem Einkommen, hält sich in Grenzen. Die in der Stufe drei ist tatsächlich sehr gering.

Wie angespannt ist denn der Lindauer Wohnungsmarkt gerade?

Mayer: Wenn wir 200 Wohnungen vermieten, dann versenden wir etwa 10.000 Absagen. Wobei sich natürlich viele auf mehrere Wohnungen bewerben. Jetzt sind wir als GWG natürlich nicht der einzige Vermieter, der private Mietmarkt ist natürlich größer. Das Problem ist aber, dass viele, die bei uns eine Wohnung bekommen, auf dem privaten Mietmarkt vielleicht gar keine bekommen würden.

Herrmann: Was wir im Zusammenhang mit dem Münchhof erkannt haben: Als das Areal belegt war, ist die Nachfrage etwas zurückgegangen. Da spürt man, dass man doch ein paar Menschen mit Wohnraum versorgt hat, indem man ja 78 Wohnungen auf einen Schlag zur Verfügung gestellt hat.

Im Gespräche mit der LZ-Redaktion: GWG-Geschäftsführer Alexander Mayer und seine Stellvertreterin Gabriella Herrmann. (Foto: Christian Flemming )

Ist der Wohnungsmarkt also nicht besonders angespannt im Verhältnis zu den Vorjahren?

Mayer: Wenn wir so eine große Zahl an geförderten Wohnungen auf dem Markt bringen, dann findet über eine kurze Zeit eine gewisse Sättigung statt. Dann geht es langsam wieder nach oben, bis wir das nächste Objekt auf den Markt bringen. Das pendelt sich in einer leichten Welle ein. Aber dass jetzt die Nachfrage nach Wohnraum an sich zurückgegangen ist, sehen wir nicht. Die ist seit Jahren konstant hoch.

Was passiert mit denen, die keine Wohnung bekommen?

Mayer: Die wohnen ja bereits irgendwo. Sie wohnen vielleicht nicht ideal, ihre Wohnung ist vielleicht zu klein oder zu groß oder sie wohnen noch in einer anderen Stadt, wollen aber nach Lindau. Wir haben 3000 Personen, die jeden Tag nach Lindau einpendeln, das ist eine große Zahl. Wir haben immer wieder Anfragen von Menschen, die nach Lindau ziehen wollen, weil sie hier arbeiten wollen.

Herrmann: Das führt dann auch zu einer erhöhten Nachfrage insgesamt, neben dem Zuzug von Flüchtenden.

Die GWG hat auch ganz spezielle Angebote. Warum gibt es beispielsweise Wohnungen nur für Männer?

Mayer: Das Gebäude ist ursprünglich 1959 als Männerwohnheim von der Arbeiterwohlfahrt gebaut worden. Das System haben wir beibehalten, weil wir es für richtig empfinden und der Bedarf sehr hoch ist. Das sind Kleinstwohnungen mit 16 Quadratmetern mit einem kleinen Bad und einer kleinen Küche drin. Hier verlangen wir Inklusivmieten, das heißt, die sind komplett möbliert, für Heizkosten, Strom, Winterdienst und Hausreinigung fallen keine zusätzlichen Kosten an. Das ist aber alles innerhalb der Angemessenheit, sodass auf jeden Fall von Amts wegen diese Miete bezahlt wird.

Klicken Sie sich durch das 360-Grad-Bild. Quelle: Lea Dillmann

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Viele Bauprojekte liegen auf Eis und werden nicht so schnell kommen wie geplant. Welchen Effekt hat das?

Mayer: Das hat für uns einen Rieseneffekt. Die Baukosten laufen uns davon, und gleichzeitig haben wir eine Vervierfachung vom Zins. Da macht es einen Unterschied, ob wir als Bestandshalter oder als Bauträger auftreten. Als Bestandshalter müssen wir das Gebäude 40 Jahre finanzieren. Für diesen Zeitraum sind wir, wenn alles gut läuft, kostendeckend. Das heißt, wenn ich jetzt die vierfachen Kosten habe für die Finanzierung, dann wird es halt ganz arg schwierig, dort eine schwarze Null hinzukriegen.

Warum wird Bauen so teuer?

Mayer: Dass der Zins massiv steigt, dass die Baukosten steigen, ist das eine. Aber die Baukosten steigen nicht nur, weil wir momentan höhere Kosten für Vorprodukte aus der Industrie und höhere Lohnkosten haben. Die steigen auch eklatant, weil die DIN–Normen und die Vorschriften ständig nach oben korrigiert werden. Zusätzlich sind dann durch unsere aktuelle Bundesregierung die Förderkonditionen noch gestrichen worden.

Können Sie das mal an einem Beispiel erklären?

Mayer: Nehmen wir die Blaukreuzstraße. Da würde das 2,50 Euro mehr Miete pro Quadratmeter bedeuten. Das heißt, wir sind nicht mehr bei 13 Euro, sondern bei 15,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche — und das im geförderten Wohnungsbau. Das ist einfach ein Unding. Unser größtes Problem ist momentan, dass wir bei allem, was wir an neuen Informationen wöchentlich aus Berlin bekommen, keine Planungssicherheit mehr haben. Deshalb stellen wir unsere Planung zurück. Denn wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir bauen und mit welcher Technik wir bauen dürfen und was für Vorschriften wir morgen bekommen.

Was können Sie dann im Moment tun?

Mayer: Wir versuchen natürlich ständig, Projekte trotzdem zu realisieren. Wir haben die Blaukreuzstraße mit 28 Wohnungen letztes Jahr zurückgestellt. Jetzt haben wir die Ausschreibung für die Hauptgewerke vorbereitet, um, wenn die Angebote zurückkommen, zu sehen, ob wir es realisieren können oder nicht.

Können Sie in Zahlen fassen, wie viel Wohnungen sich verzögern werden?

Mayer: Also momentan sind es rund 200 Wohnungen, die wir zurückstellen. Das sind unterschiedliche Projekte wie die Stadtgärtnerei, die Blaukreuzstraße und der ganze Bürgermeister–Thomann–Weg. Auch der Kopernikus Platz zwei wird aktuell nicht realisiert.

Wie sieht es mit dem Oberen Rothenmoos und Coca–Cola–Gelände aus?

Mayer: Die sind nicht in den 200 zurückgestellten Wohnungen enthalten. Das Coca–Cola–Gelände ist noch nicht baureif, da geht es jetzt erst mit der Vorplanung los, die Realisierung wird irgendwann in drei bis fünf Jahren stattfinden. Was das Obere Rothenmoos angeht, da haben wir Baurecht und könnten längst loslegen. Momentan suchen wir nach einer Lösung, wie wir durch eine andere Bautypologie von den Baukosten her das eventuell doch noch realisieren können.

Welche Form von Bautypologie?

Mayer: Normalerweise schreiben wir jedes einzelne Gewerk, ob das Fenster, Rollläden, Maler– oder Dämmarbeiten sind, einzeln aus. Wir suchen jetzt nach einer Konstellation, die es uns erlaubt, das Ganze zusammenzufassen. Hier soll zudem mit einem sehr hohen Vorfertigungsgrad gearbeitet werden, so dass man das Gebäude im Endeffekt in der Fabrik vorfertig und dann aufstellt.

Wie schnell könnten Sie mit dem Bau beginnen?

Mayer: Wenn es gut läuft, können wir dieses Jahr noch beginnen. Wir sind da auf einem guten Weg, vorausgesetzt, wir kriegen das wirtschaftlich in dem Kostenrahmen hin. Das ist momentan das Verhandlungsgeschick. Wenn alles passt, könnten die Häuser Ende nächsten Jahres stehen.

Was erschwert das Bauen aus Ihrer Sicht?

Mayer: In Deutschland ist alles überreguliert und deswegen sind wir auf der Suche nach Modellen, wie man diese Überregulierung abschwächen könnte. Wir warten dringend auf eine Novellierung der Bayerischen Bauordnung, um den Gebäudetyp E wie „Einfach“ bauen realisieren zu können. Momentan sind wir an einem Pilotprojekt, bei dem wir versuchen, durch eine alternative Art der Vermietung diese starre Regulierung in den Griff zu bekommen, um überhaupt noch bauen zu können.

In welcher Form?

Mayer: Bei einer normalen Wohnraumvermietung müssen wir alle Standards und alle Regulierungen einhalten, die es gibt, weil der Mieter sonst die Möglichkeit hätte, gegen den Vermieter zu klagen. Wenn wir das aber als möbliertes Appartement anbieten, wie es das zum Teil in den USA gibt, dann sind wir eventuell mietrechtlich nicht so stark reguliert. Wir prüfen gerade, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.

Glauben Sie, dass das Angebot auf dem Wohnungsmarkt irgendwann die Nachfrage bedienen kann?

Mayer: Jedes Projekt dient dazu, ein Angebot herzustellen, um die Nachfrage zu decken. Aber wir können natürlich nicht sagen, wir bauen jetzt mal schnell 2000 Wohnungen. Was sich sagen lässt: Wir müssen schauen, dass wir möglichst wenig Flächen versiegeln. Das werden wir nur schaffen, wenn wir nicht bei drei Geschossen aufhören zu denken, sondern bei sieben Geschossen anfangen zu denken.

Sie sind ja nicht die einzigen, die Projekte zurückstellen wegen der Kosten. Blicken Sie mit Sorge auf die nächsten Jahre? Am Ende schlagen viele Wohnungssuchende auch bei der GWG auf.

Mayer: Wenn wir in Deutschland 400.000 Wohnungen bauen sollen, dieses Ziel in 2022 um 150.000 Wohnungen und sicherlich in 2023 um mindestens 200.000 Wohnungen verfehlen, dann kumuliert sich das. Wenn Bauministerin Klara Geywitz dann sagt, dann bauen wir nächstes Jahr mehr Wohnungen, ist das, sehr vorsichtig formuliert, realitätsfremd. Das wird uns in Lindau genauso treffen, wie das im Bund der Fall ist.

Aber jetzt kommt ja wenigstens das Vier–Linden–Quartier...

Mayer: Ob das Vier–Linden–Quartier gebaut wird oder nicht, das wird den Miet–Wohnungsmarkt in Lindau nicht massiv tangieren. Das sind Eigentümer, die natürlich die eine oder andere Wohnung auch vermieten oder sie selber nutzen, das wird man sehen. Ich sehe die nächsten 30 Jahre perspektivisch: Wir haben ein Bevölkerungswachstum bis 2030, danach eine Stagnation. Wenn man die Stagnationszeit nutzen kann, den notwendigen Bedarf nachzubauen, dann sind wir in 30 Jahren ungefähr an der Stelle, wo wir sagen können, jetzt haben wir ein entspanntes Verhältnis.

Das sind aber lange Zeithorizonte...

Mayer: Wir reden ja auch über Immobilien, die wachsen nicht wie Pilze aus dem Boden. Wenn wir momentan sehen, was wir an Handwerksbetrieben haben, die das realisieren und umsetzen sollen, halte ich das für massiv schwierig. Noch schlimmer wird es, wenn die Baubranche jetzt ausblutet und die Handwerker in andere Branchen abwandern; diesen Mitarbeiterverlust wird das Handwerk nicht mehr aufholen können. Wir haben bisher nur über den Neubau gesprochen, nicht aber über Sanierungsmaßnahmen. Da ist meine Liste doppelt so lang, was alles ansteht. Wenn wir nur die Modernisierungsmaßnahmen ordnungsgemäß abwickeln wollen, dann haben wir in Lindau keinen Handwerker, der Neubau macht.

Wir haben auf der Insel mitbekommen, dass alte Gebäude aufgekauft wurden. Die Mieter sind dann raus, weil die Häuser saniert und dann als Eigentumswohnungen verkauft wurden.

Mayer: Grundsätzlich habe ich keinen Schmerz damit, wenn diese Wohnungen danach auch bewohnt sind.

Sind Zweitwohnungen in Lindau ein Problem?

Mayer: Bei diesem Begriff muss man differenzieren: Ist es eine Zweitwohnung, weil derjenige seinen Lebensmittelpunkt vielleicht in Frankfurt hat und von Montag bis Donnerstag in Lindau arbeitet? Diese Zweitwohnung ist für mich absolut in Ordnung. Nur wenn die Zweitwohnung eine Art Ferienwohnung darstellt, dann wird es halt schwierig.

Haben Sie Leerstände in Ihren Immobilien?

Mayer: Unsere Leerstandsquote liegt bei 0,3 Prozent. Aber wir haben natürlich immer wieder einen strategischen Leerstand, weil wir modernisieren, abreißen und neu bauen wollen. Wenn wir wissen, ein Objekt kommt mit der Sanierung dran, dann nehmen wir keine Neuvermietung mehr vor und versuchen so einen gewissen Leerstand zu generieren. Wenn ein Gebäude abgerissen wird, dann haben wir einen Vorlauf von mehreren Jahren. Das Schlimme ist momentan, dass wir das nächste Objekt leer bekommen, aber aufgrund von Kosten, Zinsstruktur und Förderpolitik nicht agieren können. Das ist eigentlich die große Katastrophe dahinter. Das heißt, wir verlieren Zeit, wir verlieren Einnahmen und wir verlieren Wohnraum.

Gab es da schon mal so eine Art Stau? Wenn sich die Sanierung verzögert, das Haus aber schon leergeräumt wurde?

Herrmann: Dass ist uns jetzt mit der Blaukreuzstraße und beim Kopernikusplatz 2—6 passiert. Durch die Verzögerungen stand es letztendlich doch länger leer, als wir ursprünglich geplant hatten. Anderthalb Jahre steht es mittlerweile etwa leer.

Macht es Sinn, dass man solche Häuser zur Zwischennutzung beispielsweise Flüchtenden anbietet?

Mayer: Das kann man pauschal nicht beantworten, denn das hängt vom Objekt ab. Man muss Heizung und Warmwasser sicherstellen, die Elektrizität komplett überprüfen, wenn man neu vermietet. Da könnte der Aufwand eventuell größer sein als der Nutzen.

Was gibt es neben Neubauten noch für Alternativen, um Wohnraum zu generieren?

Mayer: Wir versuchen natürlich möglichst nachzuverdichten. In der Nobelstraße 22—26 gibt es aktuell 26 Wohnungen. Wenn wir hier wie geplant aufstocken und einen Zwischenbau verwirklichen, hat es 43 Wohneinheiten. Hier kann man die graue Energie, also die bereits schon mal verbaute Energie, beibehalten und kann zusätzlich Wohnraum generieren.

Nachverdichtung als Zukunftsmodell?

Mayer: Das haben wir im Gebäude gegenüber auch schon gemacht. Da die Freiräume zwischen den Gebäuden in der Regel relativ groß sind, war die Überlegung, hier einen Neubau reinzustellen und den Altbau zu sanieren. Hätten wir abgebrochen und einen kompletten Neubau realisiert, hätten wir ja wieder Flächen versiegelt, die dringend für Bepflanzung und Aufenthaltsqualität benötigt werden.

In Zech haben wir in der Grenzsiedlung überlegt, wie wir aus einem Stellplatz–Grundstück etwas Sinnvolles realisieren können. Die sechs Garagen, die dort momentan stehen, wollen wir abreißen und das Erdgeschoss freistellen, so dass die Stellplätze unter dem Gebäude wieder verfügbar sind. Darauf wollen wir sechs bis acht Wohnungen realisieren.

Was sind die Herausforderungen beim Bauen der Zukunft?

Mayer: Das Grundproblem ist: Wir müssen uns sehr anstrengen, Wege zu finden, um die Überregulierung zu bewältigen. Da sind wir bisher ganz gut unterwegs, das zu tun. Wir bieten verschiedene Sonderwohnformen an, wir haben ein reines Frauenhaus, ein Männerhaus, wir haben spezielle Wohnformen für Alleinerziehende und für Senioren. Wir haben das Wohnen auf Zeit realisiert. Wir entwickeln ständig irgendwelche Konzepte, wenn wir am Markt feststellen, dass dafür Bedarf ist.