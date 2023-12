Immobilien Seegerer spendet an Lindauer Organisationen

Im Herzen Lindaus verankert verfolgt Immobilien Seegerer nicht nur das Ziel, Wohnträume zu erfüllen, sondern setzt sich auch aktiv für das Wohl der Gemeinschaft ein, wie das Unternehmen mitteilt. Als Familienunternehmen fühlen sie sich tief mit ihrer Region verbunden und sind fest davon überzeugt, dass ihr Erfolg auch Verantwortung gegenüber anderen mit sich bringt. Deshalb spendet das Unternehmen einen Teil ihrer Provisionen an lokale gemeinnützige Organisationen, insgesamt sind dabei 6500 Euro zusammengekommen (Foto: Immobilien Seegerer). Ihre Spendenaktionen richten sich in erster Linie gezielt an Organisationen, die in Lindau tätig sind. Dabei legen sie Wert darauf, Initiativen zu unterstützen, die nachhaltige Veränderungen bewirken und echte Hilfe dort leisten, wo sie gebraucht wird.