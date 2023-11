Wochenlang ist die Zugstrecke zwischen Lindau-Insel und Kressbronn gesperrt. Eigentliche sollten die Züge ab 5. November wieder rollen. Aber stattdessen verlängert die Bahn plötzlich den Schienenersatzverkehr.

„Das kann nicht sein“, ärgert sich eine Frau am Sonntag am Kressbronner Bahnhof. „Jetzt geht das schon wieder los.“ Viele Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer wundern sich in diesen Tag beim Blick in die Bahn-App oder über Aushänge an den Bahnhöfen: Sie müssen weiterhin Bus fahren, um von Kressbronn, Nonnenhorn, Wasserburg oder Enzisweiler auf die Insel zu kommen ‐ und auch in die entgegengesetzte Richtung.

Der Grund für die Sperrung der Strecke zwischen Aeschach und der Insel in den vergangenen Wochen war eine Baustelle. Dort tauschten Mitarbeiter der Deutschen Bahn seit Mitte Oktober Gleise und Schotter aus. Deshalb war auch der Bahnübergang Lotzbeck gesperrt. Mittlerweile ist dieser wieder offen, die Arbeiten anscheinend beendet. Trotzdem fahren die Züge nicht.

Auch der Fernverkehr fällt teilweise aus

Die Pressestelle der Deutschen Bahn in München kann bis Redaktionsschluss am Dienstagabend keine Auskunft zu den Gründen der Verlängerung geben. In der App heißt es lediglich: „Weitere Arbeiten bei Einbau der Gleise verzögern die Inbetriebnahme um vier Wochen bis 3. Dezember.“

Bis dahin ändert sich nicht nur der Fahrplan sowohl zwischen Lindau und Kressbronn (siehe Kasten). Es fallen laut DB auch die Züge des Fernverkehrs (ICE/RJ) zwischen Bregenz und Stuttgart komplett aus.

Außerdem gilt noch bis zum 3. Dezember: Züge zwischen der Insel und Kressbronn fallen aus. Es fahren Ersatzbusse, die unterwegs auch anhalten. Sie stoppen laut Mitteilung der Bahn abwechselnd in Langenargen und Nonnenhorn beziehungsweise Kressbronn und Wasserburg.