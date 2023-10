Für Menschen, die Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren, steht viel auf dem Spiel. Denn sie wissen genau: In Lindau eine neue Wohnung zu finden, ist schwer. Deshalb ist es wichtig, einzuschreiten, bevor es zu spät ist. Dafür gibt es jetzt eine neue Ansprechpartnerin.

Alkoholiker, die nachts im Bahnhof schlafen, Junkies, die unter Brücken hausen: Wenn von Wohnungslosen die Rede ist, haben viele solche Bilder im Kopf. Doch das seien überholte Klischees, sagt Ilka Thurau von der Diakonie Allgäu: „Wohnungslosigkeit kann jeden treffen.“

Die Sozialpädagogin ist seit Juli für die Wohnungsnotfallhilfe Lindau zuständig. „Das ist ein Modellprojekt für den Landkreis Lindau, um Wohnungslosigkeit zu verhindern“, erklärt Rüdiger Leibfried, Bereichsleiter der Diakonie Allgäu. Die Wohnungsnotfallhilfe unterstütze aber auch Menschen, die bereits auf der Straße oder in Notunterkünften der Gemeinden leben ‐ damit sie möglichst wieder in ein reguläres Mietverhältnis kommen.

Rechtzeitig Hilfe in Anspruch nehmen

Dass eine solche Anlaufstelle im Landkreis nötig sei, hat der Gemeindepsychiatrische Verbund, in dem viele Beratungsstellen zusammengefasst sind, klar formuliert, sagt Leibfried. Er ist froh, dass die Diakonie die Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfe, so die offizielle Bezeichnung, nun anbieten kann. Sie wird zunächst für ein Jahr finanziert aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums. Bis dahin soll eine dauerhafte Finanzierung gefunden werden. „Es soll keine Eintagsfliege werden“, betont Leibfried.

Freuen sich über das neue Angebot der Diakonie im Landkreis: Rüdiger Leibfried, Bereichsleiter der Diakonie Allgäu, und Ilka Thurau von der Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfe. (Foto: Yvonne Roither )

Stapelweise ungeöffnete Briefe. Die depressive Frau hat seit Wochen ihre Post nicht mehr geöffnet. Wenn es dumm läuft, finden sich darunter schon Mahnungen, im schlimmsten Fall die Kündigung oder eine Räumungsklage. Leibfried weiß: Meist hat sich viel angehäuft, bis sich Betroffene Hilfe suchen.

Kontakt zur Wohnungsnotfallhilfe Die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie bietet Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, Hilfen an. Ansprechpartnerin für den Kreis Lindau ist Ilka Thurau, Steigstraße 36 in Lindau, Telefon 08382/6089574, [email protected]

Dabei wäre es wichtig, so frühzeitig wie möglich zu reagieren. „Je eher man Hilfe und Unterstützung in Anspruch nimmt, wenn man sich überfordert fühlt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wohnung noch gehalten werden kann“, sagt Thurau. Aber auch wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, gebe es immer noch Möglichkeiten, zu helfen. Und sei es, wenn man nur den Termin der Räumung nach hinten verschiebt.

„Im Leben kann alles passieren“

Ilka Thurau hat für ihre neue Aufgabe 36 Stunden pro Woche. Sie ist nicht nur hinter ihrem Schreibtisch in der Villa Lugeck auf der Steig zu finden. Einmal in der Woche geht sie zur Bahnhofsmission, um dort das Vertrauen von Menschen zu gewinnen, die vielleicht ihre Hilfe benötigen. Damit sie „sich trauen, zu mir zu kommen“.

Im Leben kann alles passieren ‐ und zwar allen. Ilka Thurau

Ob im Gefängnis, an sozialen Brennpunkten oder in der Sozialpsychiatrie: In ihrem Berufsleben hat Thurau schon mit vielen unterschiedlichen Menschen und Problemen zu tun gehabt. Und gelernt: „Im Leben kann alles passieren ‐ und zwar allen.“ Ihr Ziel sei immer, jeden Menschen „auf Augenhöhe abzuholen“.

Alle Papiere und Fakten auf den Tisch

Wer sich bei ihr meldet, der kommt zunächst zu einem Erstgespräch. Da gehe es erst einmal darum, sich gemeinsam ein Bild von der Situation zu machen. Da müssten alle Fakten und Papiere auf den Tisch. Dann nimmt sie mit dem Vermieter Kontakt auf und versucht herauszufinden, ob es Spielräume gibt, das Mietverhältnis noch zu verlängern.

Bei Mietrückständen fände sich oft eine Lösung, so die Erfahrung von Leibfried. Indem das Job-Center die Mietschulden übernimmt oder Familienangehörige einspringen.

„Ich schöpfe die Möglichkeiten aus, die es gibt“, sagt Thurau. Sie unterstützt bei Anträgen und Behördenkontakten, berät bei wirtschaftlichen, persönlichen und gesundheitlichen Problemen und vermittelt bei Bedarf weiter. Die Wohnungsnotfallhilfe habe eine „Lotsenfunktion“, fasst Leibfried zusammen.

Dafür muss sie ein gutes Netzwerk aufbauen. Eines, in dem es „möglichst feste Ansprechpartner“ gibt, wie Leibfried betont. Nur so könne schnell geholfen werden. Das sei bei drohender Wohnungslosigkeit wichtig. „Jeder Monat kann die Chance erhöhen, etwas Neues zu finden.“