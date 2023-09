Erst vor Kurzem sei der Kaufvertrag abgeschlossen worden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Bayern Heim erwirbt von der i+R Wohnbau vier Häuser mit insgesamt 119 Wohnungen, samt Kindertagesstätte und 50 Tiefgaragenstellplätzen. Alle 119 Wohnungen seien einkommensorientiert gefördert, heißt es dort.

Die Stadt wendet im Vierlinden–Quartier zum ersten Mal die sogenannte sozialgerechte Bodennutzung (Sobon) an: Dabei müssen etwa ein Drittel der gut 400 Wohnungen als Sozialwohnungen zur Miete angeboten werden, und zwar für verschiedene Einkommensstufen.

Seit 2018 ein Unternehmen des Freistaats

Geplant war eigentlich, dass sowohl die i+R Wohnbau als auch die Feneberg–Gaschler Projektentwicklungs GmbH über dem neuen Lindaupark–Parkhaus jeweils rund 65 Sobon–Wohnungen bauen.

Olga Flatz–Wimmer von i+R Wohnbau bestätigt auf Nachfrage der LZ, dass sich mit dem Verkauf der 119 Wohnungen an Bayern–Heim die Anzahl der geförderten Wohnungen im Vierlinden–Quartier um gut 50 erhöhe.

Die Feneberg–Gaschler Projektentwicklungs GmbH habe keine Wohnungen an Bayern Heim verkauft, sagt Michael Schneckenburger, Center–Manager des Lindauparks, auf Nachfrage der LZ. Dies sei auch nicht geplant.

„Wir errichten weiterhin unsere geförderten Wohnungen über dem Parkhaus des Lindauparks“, versichert er.

Durch den Einstieg der Bayern Heim in das Projekt Vierlinden–Quartier werde sichergestellt, dass diese Mietwohnungen dauerhaft bezahlbar sein werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Wir sind stolz, unsere Expertise für den geförderten Wohnungsbau in dieses Vorzeigeprojekt einzubringen“, wird Ralph Büchele, Geschäftsführer der Bayern–Heim GmbH, dort zitiert. „Als langfristiger Bestandshalter und Vermieter leisten wir einen wertvollen Beitrag, um dem angespannten Wohnungsmarkt in Schwaben Abhilfe zu schaffen.“

Quartier soll 2028 fertig sein

Die Bayern Heim GmbH ist seit 2018 als Unternehmen des Freistaats Bayern aktiv. Laut eigenen Angaben ist ihr Ziel, Mietwohnungen für breite Schichten der Bevölkerung zu dauerhaft preisgünstigen Konditionen bereitzustellen.

Karlheinz Bayer, Geschäftsführer von i+R Wohnbau Lindau, zeigt sich laut Pressemitteilung erfreut, dass mit der Bayern Heim ein Partner für die geförderten Wohnungen gefunden wurde, „der den hohen Qualitätsanspruch teilt“.

In den von der Bayern Heim GmbH erworbenen vier Häusern entstehen Ein– bis Vier–Zimmerwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rund 7.450 Quadratmetern. Die in eines der Häuser integrierte öffentliche Kindertagesstätte soll Platz für 80 Kinder bieten.

Derzeit laufen die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt im Vierlinden–Quartier. Dessen Fertigstellung ist für Mitte 2025 vorgesehen. Ganz fertig sein soll das Quartier dann 2028.