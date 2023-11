Lindau

Im Thung Thong gibt es nicht nur Goldbeutelchen

Lindau / Lesedauer: 3 min

Extrascharf: Kamol Wan Kosol ist Inhaber des thailändischen Spezialitäten Restaurants Thung Thong und für die Bar und für den Service zuständig – und sehr stolz auf seine selbst gemachten Thai Tees, Cocktails und scharfe Soßen, wie seine Chili-Kreation im Bild. (Foto: Susi Donner )

In der Bindergasse 1, am Ende der Maximilianstraße, Ecke Cramergasse ist seit dem 25. März dieses Jahres ein thailändisches Restaurant zu finden: Das Thung Thong ‐ was übersetzt in etwa Goldbeutelchen heißt, und die gefüllten thailändischen Teigtäschchen meint, die wie ein Beutel oben mit einem Schnittlauchstängel zugebunden sind.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 10:59 Von: Susi Donner