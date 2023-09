Vor der Landtagswahl stellt die Lindauer Zeitung die Spitzenkandidaten der großen Parteien für den Wahlkreis Lindau/Sonthofen vor.

Um sie miteinander zu vergleichen, haben alle sechs Kandidatinnen und Kandidaten von CSU, SPD, den Grünen, der AfD, der FDP und den Freien Wählern die gleichen Fragen gestellt bekommen. So hat Ulrike Müller, Spitzenkandidatin der Freien Wähler, geantwortet.

Welche Erfahrung hat Ihr Leben nachhaltig verändert?

Die Geburt meiner Enkelkinder. Man stellt sich nochmal ganz anders auf die junge Generation ein. Es ist schön, wenn man bewusst Zeit mit den Enkelkindern verbringt.

Bei der Geburt meiner Kinder war ich selbst noch sehr jung. Als Mutter möchte man alles richtig und gut machen. Die Enkelkinder haben da schon mehr Freiheit und man sieht vieles gelassener.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Video: Ronja Straub / Marcus Fey Video: Ronja Straub / Marcus Fey

Sind Sie ein Morgen– oder ein Abendmensch?

Ich stehe jeden Morgen um halb sechs auf und versuche gegen halb elf ins Bett zu kommen. Aber generell bin ich ein Morgenmensch. In der Früh aufstehen, wenn die Sonne kommt, rausgehen und frische Luft schnappen — das ist meins. Selbst in Brüssel schlafe ich mit offenem Fenster. Sobald die Vögel um halb fünf zu zwitschern anfangen, ist das für mich gut. (Anmerk. d. Red.: Ulrike Müller ist Abgeordnete im Europäischen Parlament).

Was ist der größte Luxus, den Sie sich je gegönnt haben?

Ein Wohnmobil. Die Freiheit zu haben, einzusteigen und hinzufahren, wo ich will: Das ist für mich der große Luxus. Bisher konnte ich es leider noch gar nicht so sehr nutzen. Die Zeit ist zu knapp. Aber mein großer Plan ist quer durch Europa zu fahren.

Was war Ihr Antrieb, in die Politik zu gehen?

Ich habe mich immer in der Lokalpolitik eingemischt und meine Meinung gesagt. Ich war lange im Kreistag. Menschen, die mir sehr nahestehen, haben mich irgendwann gedrängt, mehr zu tun und mich auf höhere Ebene politisch zu engagieren. Ich habe das aus Verantwortungsbewusstsein heraus gemacht, aber auch aus Neugierde und um Möglichkeiten auszuloten und für die Bürgerinnen und Bürger zu gestalten.

Zur Person Ulrike Müller Ulrike Müller ist 60 Jahre alt und in Augsburg geboren. Nach der Mittleren Reife an einer Augsburger Realschule machte sie eine Ausbildung zur ländlichen Hauswirtschaft. Ihr Sohn führt einen landwirtschaftlichen Betrieb im Oberallgäu, in dem Müllers Mann und sie neben ihrer politischen Tätigkeit mitarbeiten. Die Landwirtin und Europapolitikerin ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. Ihr Weg in den Landtag Ulrike Müller kandidierte bereits 2008 und 2013 im Stimmkreis Kempten, Oberallgäu für den Landtag gewählt. Von 2008 bis September 2014 war sie dort Abgeordnete. Ulrike Müller im Europäischen Parlament Für die Europawahl 2014 nominierten die Freien Wähler Ulrike Müller als Spitzenkandidatin. Sie gewann und wurde in das Europäische Parlament gewählt. Ihr Mandat wurde 2019 bestätigt. Im Europaparlament ist Müller seit siebeneinhalb Jahren agrarpolitische Sprecherin der drittgrößten Fraktion im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Sie ist Mitglied im Petitionsausschuss sowie Stellvertreterin im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Außerdem ist sie Vorsitzende der Delegation für die Beziehungen zu Australien und Neuseeland. Weitere Projekte Ulrike Müller ist außerdem Gründungsmitglied des Vereins „Europäisches Kolleg für Chancengleichheit“, der im Juni 2020 gegründet wurde. Der Verein setzt sich für Gleichberechtigung und Förderung des Ehrenamts ein. Ziel sei es, mehr Frauen für politische Mandate und verantwortungsvolle Ehrenämter zu mobilisieren. Zudem ist sie Ehrenkreisbäuerin des Bayerischen Bauernverbandes.

Welcher Punkt aus dem Wahlprogramm der Freien Wähler ist Ihnen am wichtigsten?

Die Nahrungsmittelsicherheit ist für uns ein wichtiger Bereich, der bisher in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir täglich hochwertige Produkte auf dem Tisch haben. Ich arbeite gerne daran mit, das Verständnis für Landwirtschaft in Bezug auf Klima– und Umweltschutz zu vermitteln und die Zusammenhänge aufzuklären.

Gibt es auch Punkte, mit denen Sie über Kreuz liegen?

Nein. Ein Wahlprogramm wird mehrheitlich abgestimmt. Es gibt Themen, an denen man intensiver mitarbeitet und Kapitel, bei denen man sagt: ‚Okay, damit kann ich leben.’

Was wäre nach den Landtagswahlen Ihre Wunschkoalition?

Wir sind ja jetzt schon in der Koalition mit der CSU. Die Freien Wähler sind in den ländlichen Regionen eine starke Partei, gut verwurzelt und vernetzt in der Kommunalpolitik. Wenn wir weiterhin gestalten wollen, müssen wir diese Koalition fortführen.

Was tun Sie persönlich konkret, um Ihren ökologischen Fußabdruck klein zu halten?

Das ist durch die Reisen nach Brüssel etwas schwierig. Dorthin muss ich fliegen. Manchmal fahre ich mit dem Zug, aber das dauert zwei Stunden länger.

Zu Hause haben wir immer mit Holz geheizt. Ein Traktor auf dem landwirtschaftlichen Betrieb fährt mit Rapsöl. Wir haben seit 20 Jahren Photovoltaik auf dem Dach und Solarthermieanlagen für das heiße Wasser. Im Sommer müssen wir gar nicht heizen.

Im landwirtschaftlichen Betrieb gewinnen wir außerdem Wärme über die Milch. Das komplette warme Wasser zum Reinigen und zum Kälbertränken wird so erzeugt.

Bald arbeiten wir mit Melkrobotern. Das Tolle ist, dass die 24 Stunden gleichmäßig Strom aufnehmen. Wenn wir eine Speichermöglichkeit haben und den Strom selbst erzeugen, können wir uns fast energieautark bewegen.

Ich kaufe außerdem regional ein und habe ein nahezu papierloses Büro. Wir drucken nur noch, wenn es nicht anders geht. Sonst mache ich alles auf dem iPad.

Was war der größte Mist, den Sie als Jugendliche gebaut haben?

Da fällt mir nichts ein. Ich bin die Älteste von drei Geschwistern. Meine Mama sagt immer, ich war sehr besonnen. Zoff hatte ich höchsten mit meinem Bruder, weil ich die kleine Schwester beschützen musste.

Welche Fotos auf Ihrem Handy dürfen auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit?

Es gibt keine. Was ich aber beachte: Meine Schwiegertochter und meiner Tochter wollen nicht, dass Fotos der Kinder veröffentlicht werden.

Was haben Sie zuletzt bei Amazon bestellt?

Bei Amazon bestelle ich nicht. Aber im Internet habe ich zuletzt Schweizer Zahnpasta bestellt. Die macht die Zähne so glatt (lacht).

Was ist das politisch Unkorrekteste, was Sie je getan haben?

Da fällt mir nichts ein.

Wann haben Sie sich zuletzt für einen Politiker aus Ihrer Partei geschämt?

Es gibt ja das schöne Sprichwort: Freund, Feind, Parteifreund. Insgesamt ist das schwierig. Es ist eine Gratwanderung in Bezug darauf, was der Einzelne in Bierzelten von sich gibt. Aber wenn man es im Zusammenhang sieht und die Sorgen der Menschen ernst nimmt, dann relativiert sich das wieder.

Empfohlene Artikel Industrie Wenn es giftig wird, muss Xomox ran q Lindau

Stehen schwerwiegende Vorwürfe im Raum, die die Integrität von Politkern in Frage stellen, ist es unsere Aufgabe und Pflicht, diesen nachzugehen und umfassend aufzuklären. So ist es beispielsweise aktuell im Fall Hubert Aiwanger und der Flugblattaffäre geschehen.

Was halten Sie von einer Legalisierung von Cannabis?

Die Freien Wähler in Bayern sind dagegen und ich kann mit der Argumentation leben. Ich persönlich hätte aber kein Problem mit der Legalisierung.

Ein gewisses Vertrauen in die Eigenverantwortung der Bürger würde uns in manchen Bereichen helfen. Wir brauchen aber ein durchdachtes Präventionsprogramm für unter 18–Jährige. Im Landkreis Oberallgäu haben wir eine tolle Präventionsstelle im Jugendamt. Wir müssen Menschen in Schulen bringen, die die Jugendlichen und die Eltern aufklären.