Seit zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf dieses Land haben sich am Kleinen See in Lindau viele Menschen zu einer Kundgebung versammelt, um an die schrecklichen Geschehnisse zu erinnern und um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Diese Kundgebung am vergangenen Samstag war zugleich eine Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der Spenden für einen Krankenwagen und medizinische Ausrüstung gesammelt wurden.

„Wie viel Trauer, Tränen, verlorene Hoffnungen und verkrüppelte Schicksale brachte dieser Krieg mit sich!“ Jana Malovichko

Ein sonniger Tag am Kleinen See, lange Stände mit vielerlei ukrainischem Gebäck, Benefizverkauf von handgefertigten Waren, kraft- und sehnsuchtsvolle Lieder aus der Ukraine zwischen den einzelnen Redebeiträgen und eine spürbare Verbundenheit der Anwesenden: Fast hätte man sich auf einem ukrainischen Frühlingsfest wähnen können, wäre der Anlass nicht so fürchterlich gewesen. Als die ukrainische Nationalhymne erklang, waren viele Augen glasig und mit Tränen gefüllt.

Ralf Eisenhut (links) vom Bodolzer Dorfstüble und Lutz Donath (rechts) berichten über Hilfstransporte in die Ukraine. Andriy Omelchuk (Mitte) übersetzt. (Foto: Ruth Eberhardt )

Am 24. Februar 2022 beginnt der Krieg

„Der 24. Februar 2022 wird als große Tragödie für immer in die Geschichte unseres Landes und unseres Volkes eingehen“, erklärte Jana Malovichko, die die Veranstaltung gemeinsam mit Konstantin Voitiuk zweisprachig moderierte - auf Ukrainisch und auf Deutsch. „Wie viel Trauer, Tränen, verlorene Hoffnungen und verkrüppelte Schicksale brachte dieser Krieg mit sich!“, sagte sie und erinnerte beispielhaft an den von Luftalarm geprägten Alltag von Schulkindern, an den rastlosen Einsatz von Ärzten, an den Mut von Soldaten und an die Sorgen ihrer Mütter.

Jana Malovichko und Konstantin Voitiuk moderieren die Kundgebung, bei der auch Spenden für einen Krankenwagen und medizinische Ausrüstung für die Ukraine gesammelt werden. (Foto: Ruth Eberhardt )

„Mit der Ukraine im Herzen“ heißt die Gruppierung, die diese Kundgebung veranstaltet hat. Um die Organisation hatten sich insbesondere die beiden Moderatoren gemeinsam mit Tatjana Aleksandrova und Tatjana Bodnar gekümmert. Rund 300 Menschen sind nach Angaben der Veranstalter gekommen. Darunter waren viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind und in Lindau und Umgebung Zuflucht gefunden haben, sowie viele Einheimische.

Lindaus Oberbürgermeisterin hält Grußwort

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons unterstützte die Kundgebung als Gastrednerin. Der Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine „wird uns allen in Erinnerung bleiben als der Tag, an dem unser selbstverständliches Bild von Frieden in Europa zerfallen ist“, sagte sie. „Jeden Tag sehen wir fürchterliche Bilder von Brutalität und Menschenfeindlichkeit. Viele Menschen erleiden Gewalt, werden getötet oder sind auf der Flucht.“

Anerkennung zollte Alfons allen, die mit großem Engagement Hilfstransporte für die Ukraine organisieren. Sie bedauerte jedoch, dass die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung nachgelassen habe. Doch das Leiden und Sterben in der Ukraine gehe weiter. Deshalb forderte Alfons zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auf: „Zeigen wir, dass wir an der Seite der Menschen in der Ukraine stehen. Setzen wir ein Zeichen, dass wir dem Angriffskrieg entgegentreten“, appellierte sie.

Ukrainisches Gebäck und handgefertigte Waren werden zugunsten eines Krankenwagens für die Ukraine verkauft. (Foto: Ruth Eberhardt )

Bodolzer Ralf Eisenhut berichtet über Hilfsaktion

Was er den Folgen dieses Krieges entgegengesetzt hat, schilderte Ralf Eisenhut vom Bodolzer Dorfstüble. Er hat sofort nach Kriegsbeginn Gulasch und Gemüsesuppe zu Tausenden von geflüchteten Menschen an die ungarisch-ukrainische Grenze gebracht und ist inzwischen dabei, seinen zwölften Hilfstransport zu organisieren.

180 Tonnen Hilfsgüter und mehr als 100.000 Euro an Spendengeldern habe seine private Organisation bisher einsammeln können. Eisenhut dankte den Spendern - und ganz besonders den ukrainischen Menschen: „Danke, dass ich heute weiß, was Solidarität bedeutet, und danke, dass ihr mir gezeigt habt, was Demokratie ist“, sagte er und fügte hinzu: „Ich bin heute ein sehr stolzer Mensch - und das, weil ich an eurer Seite für eine bessere Welt kämpfen darf.“

Lutz Donath, Vorsitzender des Vereins „Lindau hilft“, berichtete ebenfalls über Hilfstransporte und bezeichnete die Ukraine als ein „wunderschönes Land“, das er schon seit Jahrzehnten immer wieder bereist habe. Nachdrücklich bat er weiter um Unterstützung. „Diese ist mehr denn je dringend erforderlich“, sagte er.

Iryna Snitzarenko bereichert die Kundgebung mit ukrainischen Liedern. Zudem treten noch weitere Sängerinnen auf. (Foto: Ruth Eberhardt )

Dank für die bisherige Unterstützung

Zuvor hatten Jana Malovichko und Konstantin Voitiuk für alles gedankt, „was das deutsche Volk in der schwierigsten Zeit für uns Ukrainer getan hat.“ Sie dankten für die Aufnahme von rund einer Million Ukrainern, für medizinische Hilfe, psychologische Unterstützung, Unterkünfte und humanitäre Hilfe. Ihr Wunsch: „Wir möchten, dass die ganze Welt sich daran erinnert, dass die Ukraine wirklich Hilfe braucht.“

Mit einer Schweigeminute für die Opfer dieses Krieges, mit Gedenkkerzen und der ukrainischen Nationalhymne endete die Kundgebung.