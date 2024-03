Was kann einen sonnigen Tag im Frühling würdig abschließen? Mit Sicherheit ein Konzert des Musikvereins Aeschach/Hoyren, ist es doch ein Garant für gelungene Unterhaltung. Nach einem Auftritt ohne die jungen Nachwuchsmusiker im vergangenen Jahr, machte den Auftakt an diesem Abend wieder die Jugend, erstmals allerdings die der Lindauer Jugendkapelle.

Diese vereint nun den Nachwuchs der Lindauer Vereine - dank der Zusammenarbeit der Lindauer Musikvereine mit der Musikschule Lindau. Unter der Leitung von David Schöpf zeigten sie zum Auftakt des Konzertabends, was sie einstudiert hatten.

Das war mit „Aztec Fire“ ein schwungvoller Einstand mit einem flotten Rhythmus und gefälligen Melodien. Anschließend sprach Vorstand Karl Messmer sein Grußwort und übergab dann an Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, die wie gewohnt lockere und lobende Worte für den Verein fand. Sie dankte ihm für dessen Präsenz in der Stadt Lindau, denn das mache den Reichtum der Stadt aus. Sie lobte auch das Oktoberfest, das der Verein jedes Jahr stemmt.

Was werden die jungen Musiker noch alles auf die Beine stellen?

Weiter ging es mit der Jugendkapelle und „Queen on Stage“, einem Queen Medley, das viele bekannte Melodien mitreißend auf die Bühne brachte und manch einen im Publikum zum Schwärmen brachte. Aber auch die Zugabe „Soul Bossanova“ ließ das Publikum nicht unberührt und in freudiger Erwartung dessen, was die jungen Musiker in den nächsten Jahren noch auf die Beine stellen werden.

Andreas Kübler vom ASM, ehrt Elisabeth Zanker, Bastian Müller und Anna-Maria Zanker (von links). Elisabeth Zanker wurde für ihre 15 jährige aktive Mitgliedschaft geehrt, Bastian Müller bestand den Bläserlehrgang D2 mit sehr gutem Erfolg und Anna-Maria Zanker bestand den sehr anspruchsvollen Bläserlehrgang D3 mit gutem Erfolg. (Foto: Maja Beck )

Und die Aeschacher Musiker selbst? Die gönnten ihrem Publikum keine ruhige Minute und ließen sie bei ihrer „Abenteuerreise“ per Flugzeug, Schiff oder zu Fuß um die ganze Welt reisen - und ein Abenteuer nach dem anderen erleben.

„Voyage into the Blue“, eine Fahrt ins Blaue, war da der perfekte Auftakt. Sehr bildlich beschrieben die Musiker die Reise eines Flugzeuges unter dem sternenübersäten Himmel und dessen Landung im Morgenrot. Vom ersten Takt an wähnte sich das Publikum im Flugzeug und glaubte tatsächlich, die Sterne am Himmel zu sehen, als würden die Musiker sie einzig für ihr Publikum vom Himmel pflücken. Ganz klar: Die Musiker hatten ihre Zuschauer vom ersten Takt an im Griff.

Bei der „Alpina Saga“ mussten sie dann zu Fuß in die Alpen. In dem vielschichtigen Stück brachten die Musiker sehr gut das Gefühl der Gefahren in den Bergen gepaart mit deren Schönheit zum Ausdruck. Mit Bravour verstanden sie es, ihr Publikum mitzunehmen und selbst eins mit der Natur werden zu lassen.

Die folgende „Hispaniola“ nahm die Zuschauer mit auf eine Schiffsreise vor mehr als 500 Jahren. Toll spielten die Musiker zusammen und spiegelten perfekt die Stimmung und Gefahren an Bord wider in dem vielschichtigen Stück. Noch bildlicher wurde es tatsächlich nach der Pause. „A Journey to Riva“ ist ein Stück, das die Reise einer Kapelle nach Riva zu einem Musikwettbewerb erzählt.

Ein Genuss vom ersten Takt an

Und wer kann so etwas besser nachempfinden, als erfahrene Musiker? So war es ein herrlich authentisches Musizieren, geprägt von wahrer Spielfreude. Ein Genuss vom ersten Takt an. Die mitreißenden Melodien taten ihr Übriges. Die Zuschauer waren Teil dieses Wettbewerbs und genossen die Aufregung und die musikalische Perfektion der Veranstaltung ebenso, wie die mondäne Stimmung am Gardasee.

Zu „Tintin, the Prisoners oft he Sun“, hatte Christine Berdichever, die mitreißend durch den Abend führte, so interessante Hintergrundinformationen zur Geschichte des Musicals aufzuwarten, dass es für die Musiker ein Leichtes war, die Zuschauer nach Peru zu entführen.

Bildlich ließen sie die Szenen des Musicals vor den Augen der Zuhörer zum Leben erwecken und sie eins mit dem Abenteuer werden. Dass alles perfekt intoniert, sauber und gefühlvoll gespielt war, machte die Freude noch größer. Das vielschichtige Stück bot für jeden Geschmack etwas, zeigte die Fertigkeit der Musiker und machte den Zuschauern einfach Spaß.

Ohne Zugabe geht es nicht

Mit „Aida, Gran Finale Atto II“ brachte das letzte Stück im Programm das Publikum ins alte Ägypten. Hier warteten die Musiker zum Abschluss mit herrlich orchestralen Klängen auf. Ständig tat sich etwas Neues. Hatte man gerade noch über die waren Klänge der Klarinetten gestaunt, so konnte man sich im nächsten Moment schon über glasklare Trompetenklänge freuen.

Die Augen, Ohren und alle Sinne gingen hin und her und waren jeden Moment gefangen von den Musikern. Es war wahrlich kein einfaches Stück, das die Aeschacher hier mit im Gepäck hatten. Nicht nur durch die große Komplexität wusste es zu beeindrucken, sondern einfach auch durch den großen musikalischen Unterhaltungswert. So boten die Musiker einen wahrlich beeindruckenden Schlusspunkt.

Aber was ist ein Konzert ohne Zugaben und ein Konzert einer Blaskapelle ohne Marsch? Die beiden Zugaben mit dem „Graf Zeppelin Marsch“ und dem „Astronautenmarsch“ erfüllten auch diese Ansprüche mit Bravour und entließen die Zuschauer summend, singend und klatschend auf ihren Heimweg.